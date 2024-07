Conflicto frente a los tribunales federales por la instalación de ollas populares

Desde las 9 de la mañana, diversas organizaciones sociales se convocaron frente a los tribunales federales de Oroño al 900 para entregar un petitorio ante la Justicia, exigiendo que Nación vuelva a repartir alimentos. La manifestación incluyó la instalación de una olla popular sobre el cantero central, lo que generó tensión entre agentes municipales y los organizadores.

Tras el aviso formal de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) sobre la actividad, el municipio advirtió que no tenían permiso para cocinar en la vía pública y montaron un operativo en la zona con agentes de Control y Convivencia. Al llegar los manifestantes, se produjeron forcejeos y momentos de tensión mientras descargaban los elementos para cocinar.

"Decidimos movilizar, hacer la presentación y cocinar aquí para mostrar una parte de la realidad de lo que se vive en los barrios. Parece que es urticante para el gobierno municipal que la gente de los barrios haga la fila que hace en los barrios acá en el cantero de Oroño. Se quiere meter bajo la alfombra la realidad del hambre que hay", reclamó el referente de la CCC, Eduardo Delmonte.

A pesar del operativo municipal, los manifestantes lograron instalar las ollas para empezar a cocinar y desde el Ejecutivo local decidieron judicializar la situación. "Estamos llamando a la fiscalía para que actúe. La protesta estaba garantizada, pero les dijimos que aquí 20 ollas no iban a poner para cocinar. El fiscal nos dirá cómo hay que actuar. El problema son las cocinas, les propusimos otros lugares para cocinar", remarcó el secretario de Control y Convivencia, Diego Herrera.

En paralelo, el intendente de la ciudad, Pablo Javkin, cuestionó el sitio donde se instaló la protesta, en cuyos alrededores se alojan no menos de cinco colegios, tres clínicas y uno de los sanatorios más grandes de la ciudad: "No puede ser cualquier cosa, además se los dijimos. No hay ningún problema sobre la protesta, pero no es el lugar. Es sentido común y Delmonte de la pobreza no puede hablar, lo conozco hace muchos años, miente", arremetió el mandatario local.

Escuchar la nota completa: