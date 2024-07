Elecciones en Venezuela: "Es la gran oportunidad de la oposición"

El próximo 28 de julio se desarrollarán elecciones en Venezuela y el proceso está siendo puesto en duda. Nicolás Maduro busca su tercer mandato en un contexto de acusaciones por fraude.

"Es difícil la situación. Hay algunos veedores internacionales que se bajaron o los bajaron. El caso de Colombia y Brasil, que habían sido invitados para fiscalizar; Alberto Fernández fue convocado como ex presidente, pero no va a ir por sus declaraciones", comentó Cristian Riom, analista político internacional.

El ex mandatario expresó esta semana que si Maduro es derrotado, lo que tiene que hacer es aceptar. "Como dijo (el presidente de Brasil) Lula (da Silva), el que gana, gana, y el que pierde, pierde. Punto. Se terminó. Así es la democracia. No voy a legalizar a nadie, sino que voy a hacer lo que me pidieron, ser un veedor de las elecciones para que todo funcione bien".

Posteriormente Fernández se bajó de la tarea por un pedido del propio gobierno ya que sus declaraciones "causaban molestias y generaban dudas sobre mi imparcialidad", según una carta enviada desde Venezuela.

"Esto tuvo repercusiones en la región. Lo mismo manifestaron los mandatarios de Colombia y Brasil. Por esto Maduro tuvo palabras poco felices sobre su sistema electoral, dijo que en Venezuela hay muchos controles y filtros y que eso no existe en esos dos países. Lo dicho cayó muy mal", señaló el entrevistado en diálogo con Hugo Isaak por Cadena OH!

"Entonces se va restando calidad en cuanto a la fiscalización internacional. Esto es muy importante, porque hay muchas dudas. Hasta ahora fueron muchos veedores de distintas partes del mundo y, más allá de la acusación de fraude, nadie pudo ver nada que sea determinante en cuando a cambiar el escrutinio de una elección. En todos estos años, los veedores no han visto nada. Pero ahora hay varios que no van y son de mucha importancia. Esto es significativo. Esto también le pasó a Pizarro, el periodista argentino que iba a cubrir las elecciones. No lo dejaron entrar".

Para Riom, esta es la "gran oportunidad de la oposición de llegar al poder", para mostrar que está a la altura de las circunstancias.

"Hoy vi encuestas y dan un triunfo de la oposición. De todas maneras no creo que la diferencia sea tan grande, pero veremos lo que pasa. El primer paso son los números del escrutinio y en base a eso se verá qué hace el oficialismo, si respeta la democracia o no", dijo por último.

