Sebastián Méndez: el estado de la institución, su estilo de juego y más

Sebastián Méndez habló con la prensa en las últimas horas de este jueves tras el comienzo de su ciclo en Newell's Old Boys. El Gallego se refirió a diversos temas, como el estado de la institución, su estilo de juego y más.

En primer término, destacó el hecho de estar en la Lepra y su relación con Marcelo Bielsa, quien lo dirigió cuando estuvo en Vélez como futbolista: "Sé al club que vine. El estadio tiene el nombre del mejor entrenador que tuvo en mi carrera".

Respecto a su estilo de juego, el técnico comentó: "Mi equipo tiene que ser corto. Los centrales estarán más exigidos jugando lejos del arquero. Son los riesgos que vamos a correr y estaremos preparados para eso".

En cuanto al estado de la institución, el Gallego opinó: "Estoy muy contento, el club está ordenado y las instalaciones son increíbles. Estoy conforme".

Por último, a la hora de evaluar su performance en los primeros partidos al frente del plantel, Méndez sostuvo: "El primer tiempo ante Independiente Rivadavia no fue tan malo, en cambio el segundo tiempo no me gustó. Tenemos que pisar más el área, hicimos solo un gol en dos partidos".