Categórica desmentida de la Lotería de Santa Fe sobre el caso Susana Giménez

El titular de Lotería de Santa Fe, Daniel Di Lena, desmintió los rumores sobre el pago de cinco millones de dólares a Susana Giménez como caché por un spot para promocionar el sorteo aniversario del Quini 6.

“Es una locura”, aseguró Di Lena a Sin Mordaza, quien explicó que lo presupuestado del Quini 6 a gastar en concepto de publicidad para todo el 2024 no supera los $3.889.500.000.

Fake news

Esta mañana, la Lotería emitió un comunicado para desestimar la información y aclaró que no existe ningún lazo comercial con Susana Giménez, sino que fue contratado una pauta publicitaria nacional con Telefé a través de la productora responsable de comercializar su contenido (Telinfor SA).

“En estos últimos días, la Lotería de Santa Fe, ha sido víctima de una campaña difamatoria llevada adelante por algunos periodistas y por ciertos dirigentes gremiales como es el caso del secretario de SADOP Rosario, donde aseguran que hemos pagado la suma de 5 millones de dólares para que Susana Giménez sea la cara del sorteo extraordinario del Quni 6”, reza el comunicado.

"Lotería de Santa Fe, como administradora de Quini 6, no firmo ningún contrato con Susana Giménez. En tal sentido, se aclara que sólo hemos contratado pauta publicitaria nacional con Telefe a través de la productora responsable de comercializar su contenido (Telinfor SA), donde el canal en virtud de la Inversión se hizo cargo de la realización. Es decir, por la contratación de la publicidad en el canal -que como todos podrán ver en estos días se realiza en tanda comercial y en PNT en los distintos programas del canal-, se acordó que ellos realizaban los servicios del comercial, Incluyendo a la figura e incluso nos autoriza a hacer uso de la imagen y de todos los componentes que integran la campaña "Quini 6 - 3.000 Millones", para su utilización en otros medios televisivos, radiales, vía pública, gráficos o digitales. Es el mismo procedimiento que se viene realizando desde hace dos años con excelentes resultados para el organismo".

"Recordemos que nuestro producto líder en venta nacional "Quini 6" es administrado por Lotería de Santa Fe, pero que la integran las 23 provincias como entes adherentes, que cada 2 años elige a 5 representantes titulares y 2 suplentes para la conformación de la denominada Comisión Especial de Entes Adherentes a Quini 6, que justamente decide entre otros, pozos, premios especiales, fechas de sorteos y modalidades de publicidad y contratación para que el producto sea conocido y publicitado en todo el país".

"En su última integración, el 15 de mayo de 2024, la Comisión de Entes Adherentes aprobó en su Acta Nº 178 la realización de un sorteo extraordinario por el 36º aniversario de Quini 6, a realizarse el 11 de agosto, asegurando un premio de 3.000 millones de pesos. En la misma acta, se establece el valor del cupón de este sorteo especial y se autoriza a una campaña de publicidad de impacto nacional habida cuenta de la experiencia ya tenida en sorteos extraordinarios anteriores, a efectos de lograr volúmenes de venta superiores a los promedios habituales. Además, el acta faculta y aprueba que la Lotería de Santa Fe como administradora del producto, proceda a la contratación de medios de comunicación y campañas nacionales que garanticen el mejor y mayor volumen de venta, incluida la autorización para contratar a una figura pública de alta exposición y conocimiento nacional e internacional a los efectos de poder visualizar el sorteo en todo el país".

"Por todo lo expuesto, y ante las acusaciones falsas e infundadas, desde Loteria de Santa Fe no podemos más que aclarar la situación. Los montos que se hablan son irrisorios, imposibles Incluso cuando son más que el doble de los que tiene presupuestados Quini 6 para publicidad en todas las provincias durante todo el año".

"Otro dato no menor, es recordar que la Loteria de Santa Fe, es un organismo descentralizado, que se maneja con el resultado del producto de sus propias ventas, no teniendo aporte alguno del tesoro provincial. Es decir, la Lotería de Santa Fe, no sólo no recibe peso alguno del Gobierno provincial, sino por el contrario, todos los meses, las que podríamos denominar ganancias para la Lotería, se convierten en utilidades que son los millones de pesos mensuales que distribuimos mensualmente a distintas áreas y organismos del Estado que están publicados en la página web de nuestra lotería de forma transparente todos los meses".

"Es lamentable la divulgación de una información falsa con total liviandad, que nos daña no solo como institución sino a nuestro producto que es reconocido a nivel nacional y se posiciona como el más vendido de país, situación que no aceptaremos de ninguna manera y evaluaremos las acciones judiciales en caso de corresponder".

"Es probable que la denuncias que hemos realizado para combatir el juego clandestino, principalmente sitios de apuestas online que captan jóvenes de todas las edades estén detrás de estas mentiras, pero seguiremos trabajando para que Lotería aporte cada vez más a la acción social y combatiendo el juego clandestino".