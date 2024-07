Continúa la compactación de automóviles, motos y bicicletas en Rosario

En los galpones del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe, ubicados en Francia 5200 de la ciudad de Rosario, se ha iniciado la compactación de vehículos debido a la gran cantidad que hay, no solo allí sino también en las comisarías de la ciudad.

Matías Figueroa Escauriza, secretario de Gestión de Registros Provinciales del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Santa Fe, se refirió al tema en Cadena Oh!. “Lo que estamos haciendo es comenzar el proceso de compactación de autos, motocicletas y bicicletas que no tienen uso y no se pueden reutilizar. Es lamentable porque había muchos vehículos que tenían una utilidad, pero al estar a la intemperie durante 4 años o con el paso del tiempo, al haberse sustraído piezas, obviamente han perdido su valor”.

“Primero, hicimos un relevamiento de todas las comisarías de la ciudad de Rosario, recorriendo cada una para identificar cuál estaba en peores condiciones. Vimos que la comisaría 32 era la peor. Estamos moviendo y empezamos hoy con 300 motocicletas y más de 40 automóviles, además de todos los efectos secuestrados, porque la idea es que en las comisarías no entren más este tipo de vehículos. Y empezamos el proceso de compactación para liberar espacio y poder trasladar los vehículos a este depósito”, afirmó Figueroa Escauriza.

“En este depósito hay casi 10.000 vehículos. Estamos identificando uno por uno cuáles están en buenas condiciones. Los que están en buenas condiciones los llevamos, les preparamos los papeles para subastar o asignar si son de utilidad para algún establecimiento del Estado".

“Lo que se puede reutilizar, como bicicletas, se donará. Estamos evaluando motores de automóviles y motocicletas para donarlos a escuelas técnicas, para que los estudiantes puedan practicar con estos elementos que son tan valiosos para su educación. Esta es la lógica que queremos: lo que se pueda reutilizar, se reutiliza; lo que se pueda vender, se vende; y lo que no, se compacta”.

