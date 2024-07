Continúa el debate sobre la regulación de las aplicaciones de viajes en Santa Fe

En el día de hoy, los representantes de la agrupación Taximetristas Unidos de Santa Fe participaron de una mesa de diálogo en el Concejo Deliberante de la ciudad para discutir la regulación de las aplicaciones de viajes.

El lunes había sido el turno de los remiseros de la ciudad. Tanto taxistas como remiseros no se oponen al desembarco de Uber y de otras plataformas, sino que piden reglas claras para todos.

Tras la reunión, la concejala Violeta Quiroz, quien impulsa el proyecto, declaró: “Lo que ellos quieren es que no haya competencia desleal, quieren competencia pero leal”. Y agregó: “Estas plataformas no pagan impuestos, los choferes no sabemos si tienen el carnet profesional”.

Además, los taxistas llevaron algunos de sus problemas diarios a la reunión. “Nos comentaban del estado de las calles, que también es un problema para ellos, porque cada vez que transitan por la ciudad, deben enfrentarse a los baches. Esto les genera un gasto adicional por tener que reparar sus vehículos constantemente”, sentenció Quiroz.

Escucha la nota completa acá.