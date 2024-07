Pullaro: “Estamos terminando con la desidia que hizo que se acumularan autos abandonados”

El gobernador Maximiliano Pullaro supervisó el proceso de compactación de vehículos incautados y en desuso que se llevó a cabo en el depósito del Ministerio de Justicia y Seguridad, ubicado en Francia al 5200 de la ciudad de Rosario, donde los coches son trasladados principalmente desde comisarías de la ciudad.

Cabe recordar que la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) lleva adelante el proceso de revisar los coches y determinar su utilidad. Los que ya no son útiles se compactan. El objetivo principal es ordenar el espacio público.

En la oportunidad, el gobernador destacó: “Hace 5 años habíamos limpiado este lugar y le habíamos sacado todos los vehículos a las comisarías. Lamentablemente hubo una desidia muy importante que fue acumulando vehículos. Primero, en lo que son estos espacios de depósitos judiciales, particularmente de la Unidad Regional, y cuando esto empezó a colapsar se empezaron a utilizar los espacios de comisarías. El lugar más emblemático era la comisaría 32, pero sucedía lo mismo en muchas de la ciudad y de los pueblos”.

A continuación, Pullaro remarcó que “estamos intentando subsanar 4 años de no gestión, y no es sencillo, porque uno tiene que hacer todos los procesos de licitación para poder llevar adelante la compactación de estos vehículos y toda la administración de la documentación; no es fácil encontrar a qué causa pertenece cada uno de ellos. Tenemos un equipo de la Aprad que está trabajando, está encontrando e identificando cada uno de esos vehículos y entendiendo si es para compactación o subasta”.

Asimismo, recordó que la Provincia está llevando adelante un Plan de Seguridad que, en primer lugar, tiene que ver “con sacar la policía a la calle: ganar operatividad significa también desactivar muchas comisarías en Rosario y en la capital provincial para que la Policía pueda estar en la calle. Además, estamos activando al mismo tiempo los Centros de Denuncia y llevando adelante la licitación para las 4 estaciones policiales en Rosario y 3 en la ciudad de Santa Fe”.

Finalmente, el gobernador informó: “Se inició una licitación para tener 5.000 cámaras con inteligencia artificial en la ciudad de Rosario. Será la ciudad con más cámaras en la Republica Argentina. Eso más los softwares que se van a adquirir, nos va a permitir esclarecer los delitos que se den en la ciudad. Rosario tiene que marchar a ser una ciudad segura y estamos trabajando muchísimo en camino a eso”, concluyó.

Limpieza de comisaría y materiales compactados

Por su parte, el secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, explicó: “Estamos ordenando todos los efectos secuestrados en diferentes puntos de la provincia de Santa Fe. En la Comisaría 32, empezamos como prueba piloto en Rosario, para sacar todos los efectos secuestrados que estén ahí para que la Policía pueda hacer su trabajo administrativo, de patrullaje y de seguridad como corresponde y que no sean un lugar de depósito de los efectos secuestrados en cada causa penal”.

Luego, agregó: “Por eso, estamos retirando 300 motos que estaban acá, más de 40 autos y efectos secuestrados para llevarlos a los depósitos de Aprad. Esto lo hacemos, por un lado, para tener trazabilidad de todos los efectos secuestrados; por otro lado, para generar un orden y, por último, para poder ir comisaría por comisaría de Rosario generando esta reorganización de estos espacios tan importantes para la ciudadanía y tener mejor seguridad”. Además, remarcó que este material “genera una ocupación del espacio público, basura y un entorno para los vecinos que no es agradable”, entonces el gobierno emprendió esta tarea para “tener un entorno seguro para el trabajo de la policía y un entorno más sano para la ciudadanía”.

Sobre el final, Escauriza explicó cuál fue el proceso previo: “Recorrimos todas las comisarías de la ciudad de Rosario, coordinado con el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, y fuimos haciendo el orden de prioridades. Ésta es la primera y luego seguiremos por las siguientes comisarías. Y lo vamos a seguir haciendo en el resto de la provincia”.

Hasta la semana pasada, se habían compactado 1.700 vehículos (autos y motos) y 400 toneladas de materiales que se encontraban en diferentes depósitos. El proceso sigue adelante en toda la provincia y se espera llegar a 500 toneladas en los próximos meses.