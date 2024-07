Todo lo que dejó la impresionante ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024

París 2024 también homenajeó a grandes mujeres de la historia, como la escritora e icono feminista Simone de Beauvoir, la política Simone Veil (que impulsó la legalización del aborto en Francia), la cineasta Alice Guy o la pionera del deporte femenino Alice Milliat.

Un caballero plateado que hizo todo el recorrido a galope sobre el agua -cuando los últimos atletas habían llegado ya a la parada final, el puente de Jena entre la torre Eiffel y los jardines del Trocadero- sirvió en la recta final para hacer repaso de la historia del olimpismo moderno, que también tiene raíces francesas gracias al barón Pierre de Coubertin.

El encapuchado con la llama llegó justo después, para entregársela a Zidane, quien a su vez se la dio al tenista español Rafael Nadal -desatando un pequeño momento de locura en el Trocadero- para llevarla de vuelta hacia el museo del Louvre junto a otras tres leyendas del deporte: Serena Williams, Nadia Comaneci y Carl Lewis.

Fueron finalmente los franceses Jose Perec y Riner los encargados de prender el pebetero, un globo aerostático que se elevó al cielo en Tullerías, mientras en lo alto de la torre Eiffel hacía su aparición triunfal la canadiense Céline Dion, cantando el 'Hymne à l’amour' de Edith Piaf, con un portentoso chorro de voz pese a la grave enfermedad neurológica que padece.

She came back after 4 years for the #ParisOlympics 🇫🇷

A breathtaking performance by Céline Dion who covers “L’Hymne à l’Amour” by Edith Piaf 🎶 #Paris2024 #OpeningCeremony #OlympicGames pic.twitter.com/qJoKWKpCeJ

— 𝐀𝐧𝐧𝐚 𝐊𝐎𝐌𝐒𝐀 | 🇪🇺🇫🇷🇵🇱🇺🇦 (@tweet4Anna_NAFO) July 26, 2024