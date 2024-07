Colón volvió a fallar como visitante y cayó ante Aldosivi

Este sábado, Colón perdió 1-0 frente a Aldosivi en el estadio José María Minella por la 25ta fecha de la Primera Nacional. Agustín Alonso (41'PT) convirtió el único tanto del encuentro.

El Sabalero volvió a perder un encuentro importante como visitante. El equipo de Iván Delfino no reacciona cuando sale de Santa Fe y le ganan solo con actitud.

Cuando no pasa nada se hace los goles solo. Christian Bernardi no tuvo una buena tarde y no ayudó al equipo.

En resumen, Colón perdió bien en otro encuentro definitivo. Con este resultado, quedó con 43 puntos y en el tercer lugar de la Zona B.