Pullaro: “El deporte es todo lo bueno que podemos mostrar como sociedad”

El gobernador Maximiliano Pullaro estuvo en la tarde de ayer, en las instalaciones del CRAI para presenciar el partido que puso cierre al Torneo Regional del Litoral, donde se midieron el local y Santa Fe Rugby.

Al momento de la entrega de premios, el mandatario provincial destacó ante Los Pumas Classics, que participaron de la jornada, que “la verdad que siempre son bienvenidos. Nos honra que puedan estar aquí, en este espectáculo deportivo tan lindo. Felicitaciones a los organizadores y a los dos clubes que compitieron hoy”.

Acompañado por los intendentes de Santa Fe y de Santo Tomé, Juan Pablo Poletti y Miguel Weiss Ackerley, respectivamente, el gobernador remarcó que “el deporte es todo lo bueno que podemos mostrar como sociedad, y todos los ejemplos que tenemos que tener”. Y fue allí cuando aseguró que “en una Argentina que parece que la dirigencia no dialoga, que la dirigencia no se escucha y que no tolera que el otro piense distinto, hoy vimos acá una competencia deportiva donde todos alentaron, de un lado y del otro, pero después terminaron juntos festejando. Son un ejemplo para la provincia de Santa Fe”, concluyó.