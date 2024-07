Golpe comando a un comercio en Granadero Baigorria

Una casa de electrodomésticos de Granadero Baigorria sufrió un golpe comando perpetrado por delincuentes armados. Del lugar se llevaron una gran cantidad de mercadería. El hecho sucedió el jueves.

“Dos ingresaron por la puerta principal preguntando precios de parlantes, nos tenían vigilados porque por la de atrás entraron dos más. Nos redujeron, me preguntaron por el efectivo, les expliqué que eran las 9 de la mañana por lo que no había más que lo de la caja y en ese momento nos llevaron atrás, nos tiraron al piso, nos precintaron y taparon la boca con cinta”, relató el dueño del local en un medio rosarino.

“Empezaron a buscar mercadería en particular, celulares, televisores, cosas que estaban en cajas de lo exhibido no se llevaron nada. Escuchamos que hablaban entre ellos buscando cosas particulares como freidoras de aire. También se llevaron entre 15 y 20 celulares, que me preguntaron si tenían GPS y entre 5 y 10 televisores”, siguió detallando.

“Nos tenían vigilados”, aseguró. “Se fueron en el auto que me robaron y en otro vehículo más que no sabemos cuál es, salieron por Liniers para el lado de Bermúdez”. agregó.

“Hoy abrimos con más miedo, miramos para todos lados, medio perseguidos porque el movimiento en el barrio arranca tipo 10.30. Estamos viendo si podemos agregar cámaras, pero no sabemos si no pasa a ser algo peor. Baigorria está bastante peligroso últimamente”, lamentó.