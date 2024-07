“Yuyito” González contó intimidades de su cita con Javier Milei

En la famosa "Noche de Mirtha Legrand", Amalia "Yuyito" González contó detalles de su encuentro con el presidente Javier Milei. El pasado martes, el líder de La Libertad Avanza la invitó al Teatro Colón a una función de la ópera Carmen.

En la "mesaza" de la diva de la televisión, estuvieron presentes el conductor Beto Casella, el vestuarista Fabián Medina Flores y la abogada Ana Rosenfeld.

En el programa, González relató: “Algunos periodistas me habían preguntado después de la salida al Teatro Colón si había alguna cita próxima, si había alguna invitación y no había. Pero, cuando me preguntaron si aceptaría otra invitación, dije que sí”, sentenció González.

Por su parte, Beto Casella preguntó: “¿Hubo un mensajito tipo: 'Me está pasando algo con vos’?”. A lo que "Yuyito" respondió: “Todavía no, pero, después de la cena, veremos qué pasa”.

Finalmente, confesó que hubo un beso con el presidente "en la mejilla" y adelantó: “Vamos a conversar cuando vayamos a comer”.