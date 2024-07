Javier MIlei en La Rural: “Las retenciones sí podrán ser eliminadas y ese es mi compromiso”

El Presidente Javier Milei aseguró que el Gobierno está cumpliendo con su palabra de terminar con la inflación para poder levantar “de una vez por todas y para siempre” el cepo cambiario, garantizó que el Impuesto País será eliminado en diciembre y ratificó su compromiso de eliminar las retenciones al campo, sector al que convocó a ir “juntos de la mano” para liderar el desarrollo económico y social del país.

Al inaugurar oficialmente la Exposición Rural en Palermo, el Presidente destacó que “nadie tiene tantas ganas como nosotros de salir de este modelo desastroso” donde el Estado le expropia al campo el 70 por ciento de su producción, entre retenciones y cepo. Dijo al respecto: “Nadie tiene derecho a pedirles nada; sé que han sido saqueados durante décadas en las que los políticos han usado los dólares que ustedes generan para hacer populismo barato”.

Sin embargo, apuntó que el programa económico tiene “tiempos y condiciones” que cumplir para poder “solucionar los problemas de fondo”, y no profundizar una situación heredada que “era demasiado grave como para una solución inmediata”. Por eso, remarcó, “no nos importa cuánta presión haya ni de dónde venga: no vamos a apresurarnos demagógicamente, vamos a respetar el logro del equilibrio macroeconómico”.

En ese contexto, el Presidente afirmó que “venimos a sacarle la bota asfixiante a los productores”, y puntualizó que “lo estamos haciendo” mediante la “reducción del peso del sector público en la economía”. También, a través de una “agenda de resregulación y apertura comercial” que incluye la eliminación de controles discrecionales a las importaciones y a la prohibición de exportar cortes de carnes, además de la rebaja de aranceles a herbicidas y fertilizantes, y la apertura de nuevos mercados para productos agropecuarios, entre otras medidas.

Por último, el Presidente Milei confió en que “aunque la realidad de hoy sea insuficiente”, el campo sabrá “ponderar qué es lo mejor para el bienestar de todos los argentinos”, ya que “nosotros y ustedes queremos exactamente lo mismo: queremos volver al país de sus abuelos, bisabuelos y tatarabuelos, el país de la generación del 80, un país libre”, donde el campo sea la “punta de lanza” del crecimiento del país.

A continuación, los puntos más destacados del discurso del Presidente Javier Milei:

✅ “Estar hoy aquí me llena de orgullo, pero también de un profundo sentido de responsabilidad y deber. Quiero manifestar mi admiración a todos los productores agrícolas y ganaderos que producen alimentos para 500 millones de seres humanos”.

✅ “Todos ustedes son los grandes protagonistas de la vida económica argentina. Son quienes tiran para adelante del carro del país, a pesar de la colina que ha estado cada vez más empinada, y por eso, sin duda, merecen ser llamados héroes”.

✅ “Los días más felices de la historia argentina fueron los días más felices de la historia del campo, y los días más tristes fueron los momentos más duros para la actividad agropecuaria”.

✅ “El gran protagonista de la era dorada argentina y el motor económico fue el campo, a tal punto que durante décadas se calificó a ese período de gloria como la época del modelo agroexportador”.

✅ “´Cultivar el suelo es servir a la patria´. no se me ocurre un lema más apropiado para nuestra Nación. Porque trabajar la tierra o criar ganado son actividades sagradas y vitales. No es otra cosa que hacer civilización”.

✅ “En vez de pagar con justicia al campo por lo que había hecho por el país, la política lo castigó con impuestos, abusando de la riqueza que generaba para financiar sus aventuras dirigistas. Y esto fue acompañado por un incesante proceso de difamación al sector agrario”.

✅ “En vez de convertirnos en el país industrial que nos prometían, se dilapidó toda la riqueza que habíamos acumulado y nos hundió en la miseria hasta tocar fondo el 10 de diciembre del año pasado, entregándonos un país donde siete de cada 10 menores de 14 años son pobres”.

✅ “Por ignorancia, por negligencia o, inclusive, por mala intención, la dirigencia desconoció que había sido la misma libertad del sector agropecuario y de los demás sectores genuinamente pujantes de la economía aquello que había engendrado la prosperidad del país y del común de los argentinos”.

✅ “Si la economía fuera un juego de suma cero, nunca habría crecimiento. A ver si entienden de una vez: no hay contradicción entre campo e industria, el sector ya demostró que la industrialización y la innovación tecnológica son una consecuencia natural de su desarrollo”.

✅ "Hubo mucha mentira para defender intereses sectoriales. Una de ellas es que el agro no genera trabajo, cuando actualmente su participación en el empleo formal es de aproximadamente el 25%”.

✅ “Tampoco es cierto que la producción agropecuaria sea nociva para el medio ambiente. Y les digo más: aún si lo fuera, es infinitamente más nociva la pobreza y el hambre”.

✅ “Quiero decirles que esta administración siempre estará del lado del campo argentino y no se dejará amedrentar por consignas importadas que nada tienen que ver con nuestra identidad”.

✅ “La verdad más elemental de todas, que fue ratificada el pasado 9 de julio en Tucumán cuando muchos firmamos el Pacto de Mayo, es que comercializar con el mundo es bueno. Y cuanto más abiertos seamos al comercio, mejor nos irá a todos. El comercio nunca fundió a nadie”.

✅ “Argentina tiene que ser protagonista del comercio global. Una economía cerrada solo sirve para ayudar a los amigos del poder a vender productos de peor calidad a un mayor precio bloqueando la posibilidad de miles de puestos de trabajo bien remunerados en nuestro país”.

✅ “Nosotros tenemos un norte clarísimo: venimos a limitar el poder arbitrario del Gobierno. Venimos a liberar al sector privado; venimos a sacarle de encima la bota asfixiante del Estado a los productores”.

✅ “Lo hacemos porque entendemos que los empresarios son benefactores sociales y que, en su búsqueda de ganancia, redundan en un beneficio para el conjunto de la sociedad.”

✅ “Hoy estoy aquí, en la sede histórica de la Sociedad Rural, para renovar los votos de la sociedad con el campo argentino. Queremos que el campo esté en el centro de este nuevo contrato social que estamos entablando con los argentinos”.

✅ “Volver a la senda de la libertad llevará un enorme esfuerzo y tiempo, porque el cuadro de situación heredado era demasiado grave para una solución inmediata. Estábamos en diciembre al borde de lo que hubiera sido la crisis más grande de la historia argentina”.

✅ “Hoy la verdadera inflación en Argentina viene viajando al 8% anual y va a seguir bajando. Vamos a esperar hasta exterminar la inflación, y cuando lo logremos, vamos a terminar levantando el cepo”.

✅ “Estamos dispuestos a hacer un cambio profundo y lo hemos demostrado en estos primeros ocho meses porque lo que queremos cambiar es este modelo de país empobrecedor”.

✅ “Para que el nuevo modelo sea exitoso, debe ser, ante todo, sustentable. Cuando el punto de partida es catastrófico, como el que nos tocó a nosotros, lograr la sustentabilidad lleva tiempo. Decir lo contrario es mentirles, y yo no vine a mentirles”.

✅ “Nadie tiene tantas ganas como nosotros de salir de este modelo desastroso en el que el Estado, entre retenciones y cepo, le expropia al campo el 70% de lo que produce”.

✅ “Quitar los parches sin antes solucionar el problema de fondo sería grabar la crisis que heredamos, por eso no nos importa cuánta presión haya y de dónde venga: no vamos a apresurarnos demagógicamente, vamos a respetar el logro del equilibrio macroeconómico e iremos avanzando conforme esto sea logrado, lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo”.

✅ “El programa económico tiene tiempos y condiciones, hace falta mirar la película y no tanto la foto. En el ínterin, hasta que podamos resolver las grandes cargas que el campo soporta, seguiremos avanzando sin pausa en nuestra agenda de desregulación y apertura comercial”.

✅ “Estamos cumpliendo el objetivo más importante de todos: sanear el balance del Banco Central para así acabar de una vez por todas con la inflación, el cepo y la imprevisibilidad cambiaria. Todos los días eliminamos regulaciones y cada día estamos más cerca de abrir el cepo”.

✅ “Una vez que la inflación se acerque al 0%, terminaremos de liberar el cepo de una vez por todas y para siempre”.

✅ “Habíamos dicho que la suba del Impuesto País era absolutamente transitoria, y en el mes de septiembre lo bajaremos al 7,5%, y lo eliminaremos en el mes de diciembre”.

✅ “Nos mantuvimos estoicos ante una presión enorme para coparticipar las retenciones; no cedimos un milímetro y quedaron en poder del Poder Ejecutivo Nacional, de modo tal que sí podrán ser eliminadas. Y ese es mi compromiso”.

✅ “Tenemos pendientes 3.200 reformas más, es decir que vamos a hacer 4.000 reformas estructurales y haremos de Argentina el país más libre y próspero del mundo”.

✅“Yo sé que nadie tiene derecho a pedirles nada; sé que han sido saqueados durante décadas en las que los políticos han usado los dólares que ustedes generan para hacer populismo barato. Es fundamental entender que solo hay dos caminos: o retomamos el modelo de la libertad de manera sustentable, que liberó el vigor productivo del campo y nos hizo un país grande, o seguimos hundiéndonos en la miseria de la larga noche argentina y el modelo del Estado presente”.

✅ “Tenemos la posibilidad de dar vuelta para siempre está triste página de la historia argentina que fue el populismo empobrecedor, dejar atrás el siglo de humillación argentina e inaugurar un nuevo siglo de oro para la Nación”.