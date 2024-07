No cambia: la FIFA brindó el reporte semanal y Unión sigue inhibido

Empieza una nueva semana y el Club Atlético Unión continúa inhibido. Este lunes a primera hora, la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) brindó el reporte semanal y mostró que el Tate sigue prohibido.

El mercado de pases avanza constantemente y cada vez queda menos para incorporar o entablar conversaciones con los jugadores. Por esta razón, Cristian González se muestra preocupado, ya que sabe que necesita reforzar el plantel.

“Seguimos inhibidos, es la única realidad. Al estar inhibidos se hace todo mucho más complicado. Es una situación que cansa. No me gusta estar hablando de este tema, deberíamos estar hablando de fútbol. Pero nos compete este tema y no me gusta estar en esta situación. Me cansa”, expresó Cristian González tras la derrota ante Racing en Avellaneda.

Vale recordar que tras el choque ante Estudiantes, el Kily disparó: "No entiendo lo de las inhibiciones, desde que llegué estoy viviendo lo mismo, es muy complicado, lo primero que te dicen los jugadores es que el club está inhibido, no está bueno".

Lo concreto es que en esta última semana de julio el club sigue inhibido. Por ahora, la dirigencia no reacciona para levantar esta prohibición y tensa la cuerda en su relación con González, quien ayer se mostró muy ofuscado y cansado en la charla con la prensa cuando se tocó este tema.