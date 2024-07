La cruda revelación de Hernán Galíndez al recordar el descenso con Central: "Pensé en hacer una locura"

El fútbol siempre da revancha, aunque en algunas circunstancias un traspié deportivo amenace con una irremontable caída en el abismo. A sus 37 años, Hernán Galíndez volvió a pisar el Gigante de Arroyito como arquero de Huracán en la victoria del Globo por 1-0. Pero para el rosarino nacionalizado ecuatoriano no se trató de un partido más. Significó regresar al escenario de lo que hoy parece un mal sueño: en 2010, fue él quien defendía el arco de Rosario Central en el descenso por Promoción ante All Boys. En muchas ocasiones, habló en entrevistas sobre las terribles consecuencias que debió padecer tras aquel 0-3, pero nunca tan a fondo como este sábado.

El guardameta no pudo ocultar su sombrío semblante al rememorar aquella época: "Lamentablemente me tocó estar en un momento muy duro de Central. Jugué en este equipo desde los 10 años hasta los 23, que me fui. Es la primera vez que vuelvo a jugar en este estadio después de 14 años y la gente, no todos pero sí algunos, me mostraron su descontento. Sé que soy uno de los culpables de lo que pasó ese día pero a mí me dolió porque era jugador de fútbol y porque era hincha de Central, fue un momento muy pero muy duro de mi vida no solamente en mi vida deportiva".

"Mucha gente no lo sabe pero después de que me fui de la Argentina de enfrentar a (Juan Román) Riquelme, a (Martín) Palermo y a la Bruja (Juan Sebastián Verón) y jugar en este estadio con 40 mil personas todos los días, un día me encontré entrando a la Serie B de Ecuador con 200 personas en la cancha". Tras admitir que analizó atentar contra su vida en el momento más fuerte de la charla, valoró a punto de quebrarse: "Hoy puedo soportar cualquier cosa después de haber soportado eso deportivamente y soy feliz de haber pasado por eso, de haber podido superar eso porque me encontré un día jugando un Mundial y uno se acuerda de esas cosas, así que vale la pena el aprendizaje".