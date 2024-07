Operativo en Reconquista para inscribirse en el RASE

Se trata de un mecanismo puesto en marcha por la Defensoría del Pueblo y la Secretaría de Energía de la provincia, junto a la Secretaría de Control Público de la Municipalidad de Reconquista para orientar a los vecinos en las inscripciones y actualizaciones en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía.

Tendrá lugar este lunes 29 de julio, en Plaza 25 de mayo, de 9:00 a 11:30, donde habrá instalado un punto de gestión de la Secretaría de Control y la Oficina Móvil de la Defensoría del Pueblo.

“Será un operativo exclusivo justamente para anotar a aquellos que no estén inscriptos en el subsidio, o para ratificar a los que sí están, para que puedan percibir ese beneficio”, explicaron desde la municipalidad.

Por su parte, en la presentación del día jueves en la capital provincial, el defensor del pueblo expresó: “la ciudadanía no parece estar consciente de que si no se inscribe en el RASE, en muy poco tiempo el monto a pagar por consumo eléctrico se verá duplicado o triplicado; porque aquellos que califican para tener el subsidio, sino no lo pidieron en el registro, lo perderán. Y tienen plazo hasta este 31 de julio de 2024 para hacerlo”.

Si bien el beneficio fue prorrogado hasta el 31 de julio por el gobierno nacional, no existe certeza de que el plazo vuelva a ser extendido. Por ende, la Defensoría insta a los usuarios a tramitar también lo concerniente a altas, bajas y cambio de titularidad en el servicio, entre otros trámites.

Vale recordar que la segmentación energética es una iniciativa del gobierno nacional para ordenar los subsidios según los aspectos socio-económicos de cada hogar. Con ese objetivo, se dispuso hasta fin de este mes una extensión para la inscripción o modificación de datos para todos aquellos que deseen mantener el subsidio a este servicio.

Al respecto, la Defensoría del pueblo de Santa Fe atiende sobre esta cuestión en sus sedes centrales en Santa Fe y Rosario, sus 46 delegaciones en el interior de la provincia y en los recorridos que realizan sus oficinas móviles, que este lunes 29 llegará a la ciudad de Reconquista.