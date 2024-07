Desde Reconquista salió el primer lote de carne argentina hacia Uruguay

La semana pasada partió desde Reconquista el primer envío de carne porcina de la empresa local Tutto Porky's hacia Uruguay. Esto se concretó luego de que se habilitara este mercado para el producto argentino hace un mes. Otras tres empresas también fueron aprobadas para realizar exportaciones.

El camión, con 24 toneladas de carne, es parte de un contrato inicial que incluye cinco envíos, totalizando entre 140 y 150 toneladas de cortes y subproductos para la industria chacinadora uruguaya, como jamón, paleta, grasa, tocino, cuero y recortes de carne.

Guillermo González, uno de los propietarios de la empresa familiar fundada por su padre hace 40 años, señaló: “Hace tiempo que se venía solicitando este mercado, pero los países no se ponían de acuerdo. Con el cambio de gobierno, los servicios sanitarios se alinearon y se adaptó el protocolo”.

Sobre el mercado uruguayo, mencionó que el 98% de su consumo de carne porcina proviene de Brasil. Esta apertura busca reducir la dependencia del gigante sudamericano y dar oportunidad a nuevas empresas. “Estamos cerca y nos conviene”, afirmó.

El precio de la mercadería se pactó entre un 5% y un 8% por debajo del precio brasileño, que es el valor de referencia para los uruguayos. Esta estrategia busca familiarizar al cliente con el producto y consolidar el mercado. “Seguramente, cuando hagamos varias entregas y valoren el producto, podremos defenderlo mejor; es un trabajo a largo plazo”, detalló González.

“Si lo respetas, el cliente te respeta; si no, no te atienden más el teléfono”, explicó, destacando la importancia de mantener la continuidad. “Aunque el negocio sea menos rentable que en Argentina, como estrategia comercial seguiremos vendiendo, aunque no sean grandes volúmenes”, finalizó el titular de la compañía reconquistense.