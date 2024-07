El Gobierno de Venado Tuerto mostró su gestión en la Rural de Palermo

El intendente Leonel Chiarella fue convocado este sábado último a exponer la gestión del Gobierno de Venado Tuerto en el marco de la 136º edición de la Rural de Palermo, en Buenos Aires. Fue invitado por la Red Innovación Local (RIL) y la apertura del encuentro estuvo a cargo del presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou.

El mandatario venadense participó del panel “Trabajar solo o en red: la experiencia de intendentes en RIL” y compartió la charla con su par de Tres de Febrero, Diego Valenzuela. Además, expuso sobre comunicación Chani Guyot, director de Redacción.

El cierre estuvo a cargo del presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino. La moderadora fue Delfina Irazusta.

“Para nosotros es un verdadero orgullo contarle a todo el país el trabajo cotidiano de nuestros equipos, de nuestros trabajadores municipales y de todo lo que venimos haciendo como ciudad en conjunto con los venadenses, el sector público y el sector privado”, dijo Chiarella ante un auditorio colmado.

El intendente, valoró que esa articulación entre los diferentes sectores productivos y el Estado, “pueda servir de inspiración y motivación” a otras localidades, “mostrando lo que hacemos para que Venado Tuerto sea esa ciudad protagonista que estamos logrando”, enfatizó.

La importancia de trabajar en red

Chiarella explicó que “dedicamos el tiempo a poner el foco en mejorar la gestión, darle orden, transparencia y eficiencia” y que eso implicó un largo proceso. “La base era la falta de confianza en la política y apuntamos a recuperarla. Fue el camino que nos trazamos tomando decisiones”.

“Ahí apareció RIL –recordó-, que nos ayudó mucho para profesionalizarnos y avanzar. Básicamente lo que hicimos es cumplir con la palabra que era lo que prometimos en campaña, ordenar las cuentas y manejarnos en manera eficiente. El resultado fue cuatro años de gobierno con superávit anual y mensual acumulado durante 48 meses. Y seguimos en ese camino”.

Además, sostuvo que el “paso que dimos como gobierno y ciudad, fue generar una cultura de articulación diferente, donde lo natural pueda ser la articulación pública privada” y que “nuestras responsabilidades como gestores es hacer que las cosas sucedan y como traducimos esas ideas en hechos concretos”.

Luego, valoró: “Aspiramos a ser una ciudad humana con calidad urbana. Por eso cuando formamos redes, lo que se generó en nosotros es una cultura política diferente. Y eso es muy valioso en los tiempos que estamos viviendo en nuestro país”.

Asimismo, agradeció al “sector productivo por no bajar los brazos nunca y seguir empujando, apostando siempre al trabajo”. “Eso es fundamental y son un ejemplo. Esperamos poder trabajar sobre las generaciones que vienen, formando nuevos líderes, entablando un diálogo que no sea entre sectores sino en red”, añadió.

Y aseveró: “Argentina es un país maravilloso y uno de los grandes acuerdos de trabajo que debe haber entre todos los sectores es cómo trabajamos para terminar con el problema estructural más grave que tenemos que es la corrupción. Demostramos en nuestro caso que las obras se pueden hacer, que los recursos alcanzan y que cambia una cultura política cuando no hay corrupción en el Estado”.

Finalmente, apuntó: “Ese es el gran acuerdo nacional. A partir de ponernos de acuerdo en eso para que sea lo natural y no la excepción, vamos a poder destrabar otras discusiones que no estamos pudiendo llevar adelante. Si no atacamos este problema vamos a seguir siempre sobre las mismas discusiones. Cuando no se roba los recursos alcanzan y eso es muy importante”.