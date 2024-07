El COAD celebra el Día del Docente Universitario con una olla popular frente a gobernación

Hoy, los docentes universitarios celebran su día en conmemoración de la intervención a las universidades llevada a cabo por el gobierno de facto del general Onganía. Para esta fecha tan importante, los docentes se han apostado frente a la gobernación, donde están realizando una olla popular para almorzar pasado el mediodía, acompañados de música en vivo.

Además, los organizadores están recibiendo frazadas y ropa de abrigo, que luego serán donadas a organizaciones que ayudan a personas en situación de calle.

En una entrevista con Cadena Oh!, Federico Gayoso, secretario general del COAD, habló sobre la actividad y la complicada situación de los docentes universitarios. "Por supuesto que es complicada, pero también celebramos nuestro día. No vamos a dejar que nos roben la dignidad, la alegría ni el placer de desarrollar nuestras tareas. Por eso estamos hoy acá y también en defensa de la universidad pública. Nuestro día conmemora la Noche de los Bastones Largos, cuando la dictadura de Onganía intervino las universidades nacionales, desatando una brutal represión y golpiza a la comunidad universitaria. Hoy esta cuestión se reedita cuando vemos que este gobierno intervino en la Universidad de las Madres. No estamos dispuestos a permitir que ocurra lo mismo que en el '66".

Gayoso continuó: "Estamos en pie de lucha por la defensa de la universidad pública. El presupuesto no alcanza, hay ataques simbólicos y violencia sobre las comunidades universitarias. Además, decidimos hacerlo acá porque no podemos ser indiferentes ante el aumento de la desocupación, el hambre y la pobreza. Estamos con una olla popular para que cualquiera pueda venir y llevarse un plato de comida caliente, compartirlo con nosotros y celebrar juntos".

El secretario general del COAD añadió: "Frente al aumento descarado de la pobreza, la respuesta del gobierno es una invitación a no mirar lo que le pasa al otro. Nosotros, de alguna manera, somos testarudos y no vamos a seguir ese camino. No somos de los que guardamos toneladas de alimento para no repartirlos; apostamos por la salida colectiva y por volver a tejer los vínculos destrozados después de la pandemia. Estamos acá de cara a la sociedad, como siempre nos encontrarán".

