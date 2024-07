Terribles confesiones de la madre de la hermana secreta de Alexis Mac Allister

La historia de Camila Mayan con Alexis Mac Allister (25) reflotó el conflicto de Patricia Suárez con Carlos Javier Mac Allister (56), con quien tuvo a Abril (27) una hija extramatrimonial, y la mujer contó su verdad en Socios del Espectáculo.

“Cuando nosotros salíamos él no tenía el anillo puesto. No era un noviazgo, no fui a La Pampa a conocer a sus padres, ni él conoció a los míos, pero salíamos”, aseguró la mujer.

Según la bailarina, el romance con surgió a finales de 1994, cuando el Colorado era defensor titular y figura de Boca y a la vez estaba casado con Silvina Riela, la madre de Kevin, Alexis y Francis.

Entonces, Patricia aclaró que quedó “embarazada en 1996″, que durante la dulce espera “me venía a ver sexualmente”, y que los encuentros íntimos con Carlos Javier continuaron hasta que la nena tuvo cuatro años.

“Yo seguí con él porque por las cosas que me decía pensaba que iba a dejar a la mujer”, continuó.

“Me abusó más o menos desde que estaba embarazada. Yo tenía miedo de que me saque a mi hija si no le daba sexualmente... O si me hacía algo... Él tiene mucho poder”, acusó.

EL RECLAMO DE LA EX AMANTE DE CARLOS JAVIER MAC ALLISTER

El conflicto actual se dio a raíz de que Mac Allister padre podría quitarle la vivienda a Patricia, luego de vivir allí durante los últimos ocho años: “Yo estuve criando sola a mi hija y nunca pude terminar mi carrera. Yo me dediqué a mi hija”.

De todas formas, Patricia Suárez reconoció que hace ocho meses que no se habla con Abril, su hija abogada, quien por otra parte mantiene un vínculo cordial con Carlos Javier Mac Allister y sus tres hermanos, Kevin, Alexis y Francis.

Fuente: Ciudad Magazine