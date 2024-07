Argentina y VIH: más de 140.000 personas lo tienen, aunque el 13% lo desconoce

El avance de las infecciones de transmisión sexual (ITS) traspasa fronteras. Según la OMS, cada día más de un millón de personas de entre 15 y 49 años contrae una infección de transmisión sexual (ITS), que en algunos casos pueden no causar síntomas. En Argentina, también se está registrando una propagación creciente de virus, bacterias y parásitos que se transmiten de esta manera.

Según información del Ministerio de Salud, los casos y tasas de sífilis en la población general a nivel país muestran una tendencia en aumento, con casi 60 casos cada 100.000 habitantes. Asimismo, más de 140 mil personas tienen el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), aunque un 13 por ciento de ellas lo desconoce.

También aumentaron los casos del Virus de Papiloma Humano (HPV), que en sus tipos de alto riesgo es la causa más frecuente del cáncer de cuello uterino y de otras enfermedades neoplásicas. También están en aumento las tasas de gonorrea, la segunda ITS bacteriana más frecuente en nuestro país, y de uretritis no gonocócica (habitualmente debida a Chlamydia Trachomatis), cuyos casos crecen desde 2020, entre otras ITS.

"Uno de los problemas más importantes es que hay personas que no conocen su diagnóstico, con lo cual no reciben tratamiento oportuno y eso complica su pronóstico a largo plazo y aumenta la posibilidad de transmitir la infección a otras personas. Por eso, es importante el diagnóstico temprano, ya sea en la consulta con el médico clínico, de cabecera o en una guardia. El diagnóstico temprano de las ITS y su tratamiento oportuno mejoran la posibilidad de curación de los pacientes y/o control de la infección y disminuye la posibilidad de que se sigan diseminando las infecciones", sostiene la Dra. Vanesa Fridman, médica de la División Infectología del Hospital de Clínicas (MN 97832), quien estará a cargo de la mesa redonda "Nueva ola de Enfermedades de Transmisión Sexual" durante el 19º Congreso Internacional de Medicina Interna organizado por el nosocomio.