Accidente laboral en San Lorenzo: trabajador recibió una descarga eléctrica de un transformador mal ubicado 

Un accidente laboral casi termina en tragedia en San Lorenzo. Afortunadamente, el trabajador afectado se encuentra fuera de peligro. Sin embargo, el incidente provocó un gran apagón en la ciudad luego de que el hombre sufriera una descarga eléctrica de un transformador mal ubicado frente a una vivienda.

El hecho ocurrió el pasado viernes, aunque se conoció recién ayer. Leandro, un vecino de la zona, que denunció a la Empresa Provincial de Energía y realizó varios reclamos debido a que una columna quedó situada frente a una ventana de su casa, comentó sobre lo sucedido.

Se trata de un poste de hormigón que sostiene cableado de alta tensión (hasta 33.000 voltios), según informó Leandro. “Cuando estaba edificando, pedí que lo corrieran, ya que por ordenanza tendría que estar en la medianera, pero no tuve respuesta”, señaló el dueño de casa a un medio de la ciudad de Rosario.

Agregó: “En 2022 me instalaron un transformador, no lo pude frenar, y los mismos empleados de la EPE me dijeron 'cuidado, que es muy peligroso y si explota te revienta los vidrios de la ventana'”.

Las advertencias se materializaron el viernes cuando un técnico instalaba un acondicionador de aire en la mencionada vivienda. Estando en el balcón, cerca del transformador, fue afectado por un arco eléctrico, que es la descarga formada entre dos elementos conductores con diferente potencial, sin necesidad de contacto físico.

“El trabajador estaba en el balcón, por suerte sobre unas tablas de madera que lo aislaron, ya que la corriente pasó por unas rejas y como tenía cañerías en la mano, le produjo el arco eléctrico y le causó quemaduras. La reja hizo la descarga a tierra, hubo una explosión y se cortó la luz”, detalló Leandro.

El denunciante también mencionó que lleva adelante “un litigio judicial de varios años. Debido a este acontecimiento —por el siniestro seguido de apagón, que afectó a buena parte de San Lorenzo durante cerca de una hora— fui a ratificar la denuncia penal, ya que se agotaron las vías administrativas y no tenemos ninguna respuesta”, concluyó.