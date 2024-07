Enrique Fabiani: piden apartar a la Policía y que investigue la Gendarmería

Los hijos del jubilado santafesino tienen pocas certezas. A 50 días de la desaparición todavía no tienen un solo dato que los lleve hasta a su papá. Solo saben que ese día Fabiani se desorientó y no volvió al punto de encuentro acordado con sus compañeros. Sin embargo, poco después encontró una salida. Esto se logró establecer gracias al testimonio de Julio Lodi, testigo clave en el caso.

"Se hicieron 40 días de rastrillaje sin resultado de mi papá en el monte. Los perros de la policía hacen el perfecto recorrido que mencionan los maquinistas y Julio Lodi, pero pareciera que mi papá nunca salió del campo o que hizo un pequeño rastro desde la tranquera hasta un camino a dos kilómetros", contó Melisa.

La familia sostiene que el caso debe ser tratado como una desaparición forzada y está pidiendo un examen más profundo sobre las acciones de los policías de Abigeato de Bovril y de Lodi.

La familia de Fabiani alega inconsistencias y contradicciones en las declaraciones y actuaciones policiales, y expresan fuertes sospechas de que algunos elementos de prueba, como un cartucho de escopeta encontrado, podrían haber sido plantados para desviar la investigación.

También, denuncian la poca o nula eficacia de los investigadores actuales, mencionando rastreos y búsquedas superficiales, y un aparente desinterés de los gobiernos provincial y nacional. Critican al Ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia, por su molestia ante las críticas y sospechas sobre el accionar policial.

El estanciero, un testigo clave

La familia del jubilado inssite que Julio Lodi es una pieza clave en la investigación, ya que se cree que fue el último en ver al hombre. Lodi declaró haber visto a Fabiani alrededor de la medianoche, describiendo un encuentro en el que Fabiani estaba solo y con una linterna, con un diálogo que supuestamente fue cordial.

Lodi insistió en su declaración inicial que no poseía armas, pero un allanamiento en su domicilio reveló lo contrario. Se encontraron tres armas no registradas: una escopeta calibre 16, un revólver calibre 22 y un rifle calibre 22. Ninguna de las armas estaba registrada, no tenía permiso legítimo.

Lodi relató que Fabiani le dijo que estaba "cazando" y que él respondió de manera agresiva, exigiendo que se marchara del campo bajo la amenaza de dispararle. Posteriormente, Lodi se mostró arrepentido de su comportamiento, asegurando que se dio cuenta de que Fabiani era una buena persona.

Después del encuentro, Lodi afirmó haber llamado a la comisaría de Alcaraz y a la brigada de Abigeato de Bovril, aunque el teléfono fijo de la comisaría ya no funcionaba. Lodi dijo que no pudo contactar a la comisaría por móvil y que entonces llamó a la brigada de Abigeato, donde los oficiales escucharon su llamada en altavoz, describiéndolo como "sacado, desesperado". El personal de Abigeato acudió al campo a la 1:00 AM, pero no encontraron a nadie.

La fiscalía intervino al día siguiente de la desaparición de Fabiani. Los perros adiestrados rastrearon el último rastro de Fabiani en la zona del campo de Lodi. Además, dos empleados de Lodi declararon haber visto a un hombre con un arma dentro del campo a las 19:30 del 4 de junio, quien afirmó que iba al campamento. Los empleados le ofrecieron ayuda, pero el hombre la rechazó.

En una inspección al campo de Lodi, se encontraron seis casquillos de escopeta en el lugar donde Lodi dijo haber visto a Fabiani. Estos casquillos fueron secuestrados por el personal de criminalística, añadiendo más incertidumbre sobre el paradero de Fabiani y la posible implicación de Lodi en su desaparición.

