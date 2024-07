Trabajadores del Hospital Psiquiátrico de Oliveros denuncian una ola de cesantías

Bajo la consigna “No al ajuste en salud”, ATE Rosario concentró este martes 30 en el Nodo ubicado en Rioja y Laprida. Desde el gremio reclaman el cese de los despidos, mayor presupuesto, creación de cargos, salarios y condiciones dignas de trabajo, y el fin de la precarización laboral.

El sector se declaró en estado de alerta por la cantidad de contratos que vencen a fin de mes y las pésimas condiciones laborales en un contexto de mayor confluencia en el sector público de salud. En particular, se denuncia la situación del Hospital Psiquiátrico de Oliveros, donde, al momento, a 48 trabajadores no se les renovará el contrato laboral, debilitando la atención del dispositivo de salud.

En Cadena Oh!, Florencia Escandar, psicóloga del hospital, comentó la grave situación del nosocomio. “Lo que nosotros venimos a reclamar a la ministra y también que tome nota el ministro de Economía es que en estas revisiones que vienen llevando a cabo han dejado a 48 personas sin su trabajo y esto ha representado que funciones esenciales se vean afectadas. La dirección ha debido fusionar salas para poder garantizar los cuidados a las personas que están internadas, eso no se veía desde hace muchísimos años y va en detrimento de lo que plantea la Ley de Salud Mental. Este reclamo que nosotros hacemos, no es una cuestión caprichosa, sino que tiene que ver con el modo de servicio que se brinda en el hospital”.

Y agregó: “No es solo las internaciones, también cuenta con consultorios externos que asisten diariamente a las localidades vecinas que también se han visto afectadas porque nos hemos quedado sin bioquímicos que eran una parte esencial”.

La trabajadora afirmó que todos los trabajadores cesanteados “pertenecen al Hospital Psiquiátrico Oliveros; son enfermeros, operadores, mucamas, administrativos. Está resentido todo el funcionamiento del hospital, es grave”.

Asimismo, sentenció que aunque actualmente son 48 las personas afectadas, podrían ser más de 60 o 70. “Hay quienes no han sido afectadas hoy, pero están a la espera de un mensaje de texto que les diga que no se les renovará el contrato. Además, nos preocupa que están haciendo volver a personas que están de licencia por enfermedad o con tareas reducidas. Trabajar en el manicomio afecta también la salud mental del trabajador, asistir a personas en crisis vulnera la salud de este trabajador”.

Finalmente, sobre futuras medidas a tomar, agregó: “Ahora estamos en asamblea, discutiendo la moción de avanzar en una medida en Santa Fe y dirigirnos directamente a la ciudad. Necesitamos que las autoridades escuchen este reclamo y que la salud mental es presupuesto, es definición política, porque de ese modo se logra una implementación plena de la Ley de Salud Mental”.

