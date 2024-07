Santi Maratea denunció a un amigo de su infancia por abuso

En el mismo vivo que hizo en Instagram en el que Santi Maratea contó que sufre la pérdida de su padre, quien recientemente falleció, denunció a un amigo de la infancia por abuso.

“Hace un año y medio me pasó una situación con un amigo de la infancia. Nos habíamos ido de joda, vinimos a dormir a mi casa. En la mitad de la noche me despierto con el guacho arriba mío”, dijo el influencer.

Luego, Santi agregó: “Estaba besándome, para no ser muy explícito y que me bajen el video, cuando me quise dar cuenta, básicamente ya había terminado. No sé si me estoy haciendo entender, si me explico”.

“Cuando me junté a hablar fue peor que lo que pasó. Nada mejoró. Soy el sticker de ‘decepcionado pero no sorprendido’”, comentó al final respecto del mal momento que vivió.

FUERTE REFLEXIÓN DE SANTI MARATEA TRAS HABLAR DE LA MUERTE DE SU PADRE Y DEL ABUSO DE SU EXAMIGO

Luego de hablar con sus seguidores sobre la muerte de su padre y confesar el abuso que sufrió por parte de uno de sus amigos de la infancia, Santi Maratea hizo una fuerte reflexión.

“Fue muy raro. Hace poco hablaba con un mejor amigo y le contaba sobre esta soledad que siento. Intentando entender por qué las personas que quiero mucho y me quieren mucho me lastiman”, expresó en sus redes sociales.

Fuente: Ciudad Magazine