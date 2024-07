Rosario conmemora el Día Mundial de la Hepatitis con actividades de prevención y concienciación

El Día Mundial de la Hepatitis, que se conmemora el 28 de julio, fue celebrado en Rosario con una actividad especial en el Mercado del Patio. Durante la jornada, se realizaron testeos y vacunaciones para prevenir esta enfermedad.

Ricardo Nidd, secretario de Salud Pública de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), se refirió a la actividad en Cadena Oh! “Muchas organizaciones, bajo el comando de Hepatitis Rosario, una ONG de larga trayectoria en la ciudad, organizaron una campaña callejera de testeos de hepatitis B, hepatitis C y sífilis. También se realizaron vacunaciones para la hepatitis B, promoción acerca de la problemática de la enfermedad en el mundo, recomendaciones, cuidados y difusión de la nueva ley nacional de hepatitis que se aprobó el año pasado. Todas las instituciones del Estado y no estatales también acompañaron la convocatoria”.

Nidd destacó la importancia de extender la campaña más allá del Día Mundial de la Hepatitis debido a la alta convocatoria que tuvo la actividad. “Nos llama la atención la necesidad de prolongar esta campaña y no centralizarla únicamente en el Día de la Hepatitis, sino llevar el mensaje a los distintos barrios de la ciudad y a las localidades de la provincia. La verdad es que los números de incidencia de hepatitis siguen aumentando en Argentina y en el mundo, la mortalidad sigue aumentando por hepatitis, a pesar de que la hepatitis B y C son enfermedades crónicas absolutamente controlables”.

Agregó que “3 millones y medio de personas mueren en el mundo por hepatitis. En Argentina está creciendo el número de infectados, sobre todo porque se está perdiendo la cultura del cuidado. Sabemos que son enfermedades de transmisión sexual y, en ese sentido, hay que retomar la cultura del cuidado”.

