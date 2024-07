Furia se comparó con Diego Maradona y Eva Perón

Juliana “Furia” Scaglione visitó a Darian “Rulo” Schijman y se compró con dos de los ídolos más populares de Argentina, Diego Maradona y Eva Perón.

En una conversación que se dio en el programa Desencriptados para Infobae, aclaró que ella no busca compararse, pero que siente que sus fanáticos la ven como a Diego o Evita.

“Me acongoja un montón todo lo que yo le hago sentir a la gente. Es muy fuerte, me ven como a un ídolo. Me dicen Eva Perón o Diego Maradona. No me comparo, pero me ven así en algunos aspectos y tienen tanto sentimiento por mí, que a veces es tan obsesivo, un amor tan profundo, como si fuera mi propia sangre, que pasa los límites de la pantalla”, explicó.

FURIA COMPARÓ A SUS FANÁTICOS CON UN EJÉRCITO

Juliana “Furia” Scaglione comparó a sus fanáticos con un ejército.

“Los furiosos trabajan de una manera que pareciera como un ejército que está bien entrenado. El fandom, en general, es muy positivo y muy hermoso, tienen lindos códigos y valores, pero también tenemos al obsesivo que quiere ver a Furia y a los que hacen negocios conmigo”, sentenció en Desencriptados.