María Becerra se despide de las redes sociales

El mensaje de María Becerra hacia sus seguidores respecto al daño que causan las redes sociales en la salud mental.

Es por esto, que la joven de 24 años tomó la decisión de alejarse de las redes sociales: “Me voy de esta red social. He luchado mucho con mi salud mental en esta gira por Europa, se siente horrible todo esto, experimenté desde ataques de llanto hasta ataques de ansiedad y pánico”, escribió.

María Becerra se aleja de las redes sociales

La cantante se encuentra una de las etapas más exitosas de su carrera, ya que está en medio de una gira que comenzó en Argentina, con dos multitudinarios shows en el estadio Monumental en marzo, y tiene previsto finalizar en diciembre en Tucumán.

En este contexto, se despide de las redes por tiempo indefinido: "Voy a desintoxicarme de esta red social y de todas. Voy a dejar mi Instagram en manos de mi persona de confianza para que suba las cosas y ya. Volveré a agarrar el celular cuando me sienta capaz de hacerlo. Por el momento solo me ha causado ansiedad y pánico".

“Yo entiendo que esto forma parte de la fama, entiendo que muchos quieren ayudarme y aconsejarme y ustedes más que nadie saben que los escucho y me importa mucho lo que piensan. Pero llegar al punto de insultarme como lo hacen es inaceptable para mí. No voy a seguir tolerando esto porque me hace muy mal”, desarrolló Becerra, marcando una clara diferencia entre las críticas constructivas del "hate".

Esta decisión despertó el apoyo por parte de sus seguidores, amigos y compañeros de la industria musical. Muchos otros artistas y figuras públicas han pasado por situaciones similares y, a través de su llegada a un público amplio, buscan concientizar cada vez más sobre esta problemática.

Fuente: Ambito