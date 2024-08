Nuevo récord del BNA en créditos a empresas y familias

El BNA colocó créditos por $ 1,6 billones a micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, y al segmento “familias” en julio de este año, cifra que refleja un aumento del 743% respecto del mismo mes de 2023 y del 40% más con relación a junio de 2024.

Además, el BNA desembolsó otros US$ 200 millones para financiar acciones vinculadas al

comercio exterior, monto que casi cuadriplica lo erogado por la institución en el mismo mes de 2023, ya que ese período del año pasado se destinaron US$ 52 millones para promover el intercambio de bienes y servicios entre Argentina y el mundo.

“Estamos cumpliendo con el mandato de nuestro Gobierno del presidente Javier Milei de

impulsar los créditos. La promesa de inflación cero viene acompañada de la de ampliar el

crédito a favor de los argentinos. Lo llevamos adelante en todo el país porque nuestra tarea es adaptar las líneas de financiamiento a cada una de las economías regionales”, sostuvo Daniel Tillard, presidente del BNA.

Los datos desagregados reflejan que, en julio, se destinaron $ 1.307 mil millones para financiar inversiones y capital de trabajo en favor de MiPyMEs y grandes empresas de todo el país.

Además, el BNA otorgó a las familias cerca de $ 300 mil millones a través de préstamos

personales para múltiples destinos. En definitiva, el total de $ 1,6 billones desembolsados por el mayor Banco de la Argentina, permitió que unos 494 mil clientes -entre empresas y familias- hayan podido acceder a asistencia financiera para la producción y/o el consumo con las condiciones crediticias más competitivas del mercado.

En términos más globales, el BNA otorgó durante los primeros siete meses de 2024, créditos por US$ 6.345 millones, con lo cual se perfila un sendero de mejoras en los indicadores de actividad económica, especialmente para el agro y la producción industrial, la exportación de bienes y servicios, así como la gradual generación de puestos de trabajo.

Del monto total destinado a préstamos entre enero y julio de este año, unos US$ 5.231

millones corresponden a financiamiento a empresas para promover la actividad económica en el país, en tanto se desembolsaron más de US$ 1.100 millones para el consumo de bienes y servicios por parte de las familias.