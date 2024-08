La intención de volver a tener un torneo con 30 equipos se viene conversando hace meses entre los dirigentes y en los últimos días tomó más fuerza tras haber un consenso mayoritario entre los representantes de Primera División y de la Primera Nacional. En las próximas semanas podría darse una reunión de Comité Ejecutivo que termine de ratificar esta idea que se está impulsando.

Por otra parte, se mantendrá el Trofeo de Campeones, la Supercopa Argentina (campeón de la Copa Argentina vs campeón del Trofeo de Campeones) y la Supercopa Internacional (Campeón del Trofeo de Campeones vs 1° de la tabla anual). Incluso no se descarta la posibilidad de añadir otras competencias para los campeones de cada torneo.

La intención es que a partir de 2025 reaparezcan los descensos, que serían uno por tabla anual y otro por promedio. Para la tabla anual se contabilizarán los 32 partidos de las fases de grupos, es decir los 28 de las zonas, los dos clásicos y los dos interzonales. No contarán los partidos de playoff.