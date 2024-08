Las dudas de Mascherano para el duelo frente a Francia por los cuartos de los Juegos

La Selección Argentina Sub 23 logró la clasificación a los cuartos de final de los Juegos Olímpicos París 2024 y deberá medirse este viernes desde las 16.00 nada más y nada menos que a Francia, que no solo es el anfitrión en una final anticipada, sino que además volverá a vivirse un clima hostil tras el escándalo por racismo con Enzo Fernández, que ya quedó solucionado en Chelsea. Este jueves, Javier Mascherano comandará el último entrenamiento y terminará de definir el once inicial, que todavía tiene dos dudas.

En primer lugar, el Jefecito exigirá a Lucas Beltrán, que sufrió una lesión en el tobillo durante el primer tiempo del triunfo por 3-1 sobre Irak por la segunda fecha del Grupo B. El ex Colón disputó apenas unos minutos en la victoria 2-0 sobre Ucrania y podría volver a la formación contra los galos en lugar de Luciano Gondou. Por otro lado, la otra duda es pura y exclusivamente futbolística. En el lateral derecho, el director técnico deberá decidir si mantiene a Gonzalo Luján, que fue de arranque en el último encuentro, o si le devuelve la titularidad a Joaquín García, que jugó los primeros dos. La probable formación de Argentina ante Francia por los Juegos Olímpicos 2024 Gerónimo Rulli; Joaquín García o Gonzalo Luján, Marco Di Césare, Nicolás Otamendi, Julio Soler; Giuliano Simeone, Equi Fernández, Cristian Medina, Thiago Almada; Julián Álvarez y Luciano Gondou o Lucas Beltrán. DT: Javier Mascherano. Argentina vs. Francia: una final anticipada en medio de un clima hostil Desde el comienzo de los Juegos Olímpicos París 2024, la delegación de Argentina tuvo que convivir con un clima hostil por parte de la parcialidad francesa luego de lo que fue la canción racista que cantaron los jugadores de la Scaloneta tras ganar la Copa América y que transmitió en vivo Enzo Fernández. El conflicto, que escaló hasta lo diplomático con la intervención del Gobierno Nacional, parecía haberse calmado durante los últimos días, pero este cruce, que para colmo ya venía picante por los cruces de las Mayores en los Mundiales de Rusia 2018 en octavos y la final en Qatar 2022.