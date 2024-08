Los jugadores franceses aceptaron las disculpas y Enzo Fernández portó la cinta de capitán

En las fotos de las prácticas compartidas por el sitio oficial de Chelsea se notó que el mediocampista fue bien recibido por el plantel profesional y que aquel lamentable episodio ya forma parte del pasado. Así lo dejó en claro Wesley Fofana.

El defensor galo, uno de los primeros que salió a defenestrar públicamente a Enzo y hasta lo dejó de seguir en Instagram, levantó la voz en medio de la pretemporada en Estados Unidos y aclaró su situación: "Estoy contento por la vuelta de Enzo. Jugamos juntos y necesitamos estar juntos. Somos fuertes cuando nos unimos. Si estoy de un lado y Enzo del otro, y nos peleamos todos los días o no hablamos, entonces no jugamos bien. Está todo bien ahora".

En cuanto al pedido de disculpas del ex-River, Fofana lo aceptó y aseguró que se trató de una confusión y ya: “Él dijo que lo siento. No quería hacer daño a los aficionados franceses ni a nadie. No entendió al cantarlo. Y confío en él. Porque lo conozco. Conozco a Enzo. No es racista”.