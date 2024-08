La boxeadora que no pasó la prueba de género ganó en 46 segundos y generó polémica en los Juegos Olímpicos

Imane Khelif fue la protagonista de la mayor polémica de los Juegos Olímpicos París 2024 hasta el momento. La argelina, que fue habilitada por el COI para participar en el boxeo femenino pero no había podido terminar el Mundial 2023 por no pasar un test, ganó su pelea en apenas 46 segundos ante la italiana Angela Carini, quien abandonó y admitió: "Nunca me habían pegado tan fuerte".

Polémica por la participación de Imane Khelif en el boxeo femenino

En el Mundial 2023 de boxeo, Khelif no había logrado pasar un test realizado por la IBA, que no especificó qué resultados dio pero sí que determinaba que podría tener ventajas sobre las demás competidoras. Sin embargo, el COI le permitió participar en el boxeo femenino, y en su primera pelea, por los octavos de final de la categoría 66kg de los Juegos Olímpicos, estalló la polémica.

En apenas 46 segundos y tras una serie de golpes durísimos, la italiana Carini decidió abandonar el ring y, si bien se quedó hasta que declararon ganadora a Khelif, luego no la saludó y se retiró visiblemente molesta. "Nunca me habían pegado tan fuerte", disparó luego en conferencia de prensa, con la nariz rota.