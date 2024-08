Javkin presentó la reglamentación de las aplicaciones para taxis y remises

"No hay ningún beneficio que tenga una aplicación ilegal que hoy no tenga nuestro sistema legal", afirmó el intendente Pablo Javkin este jueves 1 de agosto al anunciar la reglamentación del uso de tecnologías en el servicio de taxis y remises de la ciudad, en cumplimiento de la ordenanza N° 10.544, por la que se torna obligatorio que las aplicaciones que funcionan en la ciudad de Rosario sean parte de un registro público.

De esta manera, cada titular de taxi deberá contar con al menos una aplicación habilitada para el despacho de viajes, dejando como requerimiento opcional la contratación de la modalidad de radio taxi.

El primer paso de esta implementación será la creación del «Registro de plataformas electrónicas de transporte», en el que las personas humanas o jurídicas interesadas deberán inscribirse accediendo a la web de rosario.gob.ar, a través de la sección Perfil Digital. Allí encontrarán un detalle pormenorizado de los documentos a cumplimentar.

“Esto no es un registro libre de aplicaciones, es un registro de aplicaciones que, en su primera condición, deben aceptar la normativa. Como lo hicimos público cuando enviamos la Ordenanza, y este es un decreto reglamentario que impacta mucho en un sector que forma parte de la vida de la ciudad, queríamos firmarlo públicamente y dejar en claro que, a partir de ahora, ya tenemos habilitado el sistema e instarlos a que las aplicaciones que estén funcionando se inscriban lo más rápido posible", señaló el intendente.

El jefe municipal detalló además algunas de las funcionalidades a desarrollar en las aplicaciones: la posibilidad de realizar viajes compartidos con otras personas; el conocimiento del precio estimativo del viaje; la posibilidad de contar con medios de pagos electrónicos, y la incorporación de una tarifa variable que puede oscilar en un 20% más o menos en base a la demanda.

"Todas las unidades del sistema van a poder ser encontradas en las aplicaciones y se incorporan todos los sistemas de pago electrónico. Es decir, tanto pago con QR como tarjeta de crédito o débito, o si el pasajero opta por el dinero en efectivo; en muchos casos hoy está la doble opción", señaló Javkin, y mencionó: "A partir de hoy, de la firma de este decreto, se abre el proceso por 90 días para el registro de aplicaciones. Todas las personas físicas o jurídicas que pretenden hacerlo podrán inscribirse. Las aplicaciones que sean habilitadas estarán publicadas".

"Hay aplicaciones que quizás puedan inscribirse mañana, el lunes, la semana que viene. No es que hay que esperar 90 días, ese es el plazo máximo que se da. Quienes no se inscriban, obviamente no podrán hacerlo", expresó el mandatario, y añadió: "Por supuesto que para inscribirse como aplicación, las condiciones de inscripción incluyen el respeto al sistema de despacho de viaje de la Ordenanza. Ninguna aplicación, por más que funcione como aplicación, que tenga un mecanismo de asignación de viaje distinto al que establece nuestra normativa, o por ejemplo, con coches no habilitados por el sistema, no va a poder integrarlo. Así como podemos marcar las aplicaciones habilitadas, también podremos publicar las no habilitadas”.

Por otro lado, el intendente aclaró que "hay cuestiones que dejan de ser obligatorias, pero también el sistema puede usar", como el sistema de radiotaxi. "Todos sabemos que los cambios tecnológicos implican cambios de costumbre que no repercuten de la misma manera según la edad también de las personas o las costumbres. No prohíbe el uso, lo que cambia es la exigencia y la obligatoriedad”, justificó.

"Esto resuelve una cosa que yo creo fundamental. No hay ningún beneficio que tenga una aplicación ilegal que hoy no tenga nuestro sistema de legal. El usuario que utiliza una aplicación ilegal no lo va a hacer porque tenga un beneficio mayor que la aplicación legal. Creo que esa es la base del acuerdo que tuvimos", remarcó Javkin, y añadió: "Hoy se puede obtener mediante aplicaciones legales, con la seguridad de saber quién maneja, quién es el titular del vehículo, cuál es el sistema de control que esos vehículos atraviesan en los controles de inspección. Hoy el Estado municipal le puede decir a cualquier usuario de la ciudad: 'usted, en un vehículo legal, con todos los controles, con toda la seguridad que tiene lo legal, tiene exactamente los mismos beneficios que podría obtener en otra aplicación'".

Entre las características a implementar, se destacan:

Formas de pago: la posibilidad de pagar con efectivo, billeteras virtuales, tarjeta de crédito y débito.

Información del viaje: acceso a datos del personal de conducción, posibilidad de valorar el viaje y conocer el precio estimado previo a la contratación del servicio

Viajes compartidos: son solicitados solamente desde la aplicación antes de iniciar el viaje y no se podrán sumar más usuarios de lo acordado una vez confirmado. No es necesario que coincidan ni origen, ni destino para utilizar el beneficio.

Tarifas variables: implementación de tarifas variables en días y horarios específicos de acuerdo a la oferta y demanda; éstas no serán mayores ni menores a un 20% en relación al cuadro tarifario vigente y sólo aplicará para viajes contratados a través de plataformas digitales, esta variación en la tarifa será conocida antes de subir a la unidad. Quienes tomen el servicio en la vía pública, continuarán abonando la tarifa estipulada por el odómetro.

Es importante destacar que el Ente de la Movilidad controlará los tickets emitidos para evaluar su aplicación y el «Registro de plataformas electrónicas de transporte» estará visible en la página web de la Municipalidad de Rosario.

Está implementación es parte de las políticas que lleva adelante el gobierno municipal con el objetivo de engrandecer el servicio de taxis y remises de la ciudad, en desmedro del uso de aplicaciones ilegales.