Feroz incendio en el Puerto de Rosario

Se prendió fuego una cinta transportadora dentro del predio de las Terminales VI y VII del Puerto de Rosario. Las llamas se originaron a partir de un desperfecto en una de las cintas transportadoras que se utilizan en las terminales 6 y 7, donde funciona Servicios Portuarios.

El persistente humo se hizo notar en la zona del bajo Ayolas, donde minutos después del siniestro llegaron los Bomberos para trabajar en el incendio.

“No sabemos nada. Nos avisaron que había humo y algo que se prendía fuego. Se aplicó el protocolo de evacuación. Hace mucho no pasaba”, dijo uno de los operarios evacuados.

Sergio Peletti, del cuerpo de Bomberos, indicó: “Hubo un incendio en la cinta trasportadora. Hay 7 dotaciones de bomberos. Estamos terminando de controlar el fuego. Hay dos focos. La gravedad es lo que se perdió. Intentamos que no se propague a los silos con cereales. No hay claridad en la causa. No hay lesionados. Hay riesgo de derrumbe”.