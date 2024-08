Continúan las discusiones sobre la reforma previsional en Santa Fe

Esta semana fue clave para el avance de la reforma previsional en Santa Fe. La comisión multisectorial, que analiza cambios destinados a revertir el millonario y creciente déficit de la Caja de Jubilaciones provincial, mantendrá las dos últimas reuniones de trabajo antes de enviar un informe no vinculante a la Casa Gris. En esta última ronda de discusión, fue el turno de los referentes del Sadop (sindicato de docentes privados) y del Círculo Policial de dar su opinión.

El Círculo Policial fue representado por Rubén Ángel Senn y José Luis Giacometti, entre otros delegados de las fuerzas de seguridad.

Tras la reunión, Senn, del Centro de Jubilados y Retirados, y Giacometti, representante del Club Policial, del Círculo de Oficiales y del Centro de Jubilados de la zona sur de Rosario, visitaron el estudio de Sin Mordaza TV y compartieron sus impresiones.

Senn señaló: “Fue muy productiva porque se aclararon detalles que afectan la función del sector policial y penitenciario. Al no tener gremios en representación, a veces en las distintas comisiones paritarias se actúa a nivel político, a veces representado por un funcionario político. En este caso, se nos ha convocado a funcionarios en situación de retiro para que brindemos un panorama de todo lo que es la función policial y pequeños detalles de los temas y elementos que se están considerando para una futura reforma. Dejamos claro, por ejemplo, el tema de la contingencia del estrés que sufre el personal policial en cumplimiento de sus funciones”.

Por su parte, Giacometti comentó: "Nosotros hemos presentado un escrito que se lo hemos dejado a la comisión, donde se expone todo un procedimiento y la historia de las reformas que se realizaron en la provincia desde la década del 30 en adelante. Esas reformas nunca trajeron soluciones reales, todas fueron temporales. Se planteó, se reunió toda esa información y se dejó para que se den cuenta de que la reforma en sí misma no hace a la cuestión".

Para el expolicía "hay varias cosas: uno, es el estrés. El trabajo policial es un trabajo insalubre porque está sometido a un estrés continuo que hace que el personal policial se desgaste mucho más y que cuando llega a la edad jubilatoria sea muy poco el tiempo que duran en existencia útil. Somos muy pocos los que seguimos trabajando en forma activa”.

Más adelante, Senn se refirió a si aceptarían cambiar a 35 años de aporte para jubilarse. "Todo se puede aceptar si hay una imposición. Ahora, si la vamos a estudiar, tenemos que reformar todas las leyes para la incorporación previa de personal. Si pasan a más de 30 años de servicio, tendremos un problema progresivo para poder jubilarse y otro problema: una ida masiva de las fuerzas policiales que van a decir 'yo hoy me presento y pido la renuncia' o van a pedir la baja con 25 años de servicio. No va a ser algo productivo; es como la reforma de la ley policial. Cuando se reformó la ley policial, en realidad fue una reforma que ocasionó que mucha gente se fuera y que no tengamos la incorporación”.

