Carolina Losada: "Es importantísimo tipificar como delito penal la venta de niños"

Con debates y modificaciones, se aprobó por unanimidad el proyecto de ley de Carolina Losada para tipificar como delito penal la venta y compra de menores en la Cámara de Senadores de la Nación.

"En el mundo entero hay organizaciones. Es un delito que genera un negocio de valores que no nos podemos imaginar. Muchas veces parte de estas organizaciones viven enfrente, al lado, y las personas no denuncian porque corren riesgo de vida", comentó al aire en Cadena OH! la legisladora.

"En 2022 presenté un proyecto de ley para tipificar el delito de venta de niños en nuestor Código Penal. Argentina desde el 2012 está sancionada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por no tener legislación respecto a este tema".

Según la entrevistada, es difícil dar con los culpables. Cuando sucede algo así, y las partes están de acuerdos, por ejemplo los padres y la parte que compra, ahí no hay ninguna denuncia normalmente. "Es muy difícil llegar a los responsables y para los chicos es difícil conocer su identidad".

"Esto no es de ahora, tiene décadas el problema. Cuando presenté el proyecto el kirchnerismo lo durmió durante dos años. Lo presenté y ellos presentaron uno similar después y se trató el de ellos. Hubo dictamen y el kirchnerismo lo durmió".

"No se puede terminar de saber qué es lo que sucedió. Se lo busca por trata o por supresión de la identidad, es decir por otras causas. Es importante tipificar este delito. Y lo bueno es que salió por unanimidad, aunque teníamos los números para aprobarlos sólos", dijo por último.

