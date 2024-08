Provincia descontará el día a los docentes que se adhieran al paro

El próximo miércoles 7 de agosto, las escuelas públicas de la provincia de Santa Fe no tendrán clases debido a un paro convocado por los docentes. La medida fue anunciada el viernes por la tarde, tras conocerse los resultados de la asamblea de Amsafé, donde una gran mayoría votó en contra de la propuesta de aumento salarial ofrecida por el gobierno provincial.

De un total de 23.800 docentes, poco más de 19.000 votaron en contra de la oferta del gobierno de Maximiliano Pullaro. La propuesta incluía un aumento salarial trimestral del 9.95%, desglosado en un 4.5% en julio (por planilla complementaria), 3% en agosto, y 2.45% en septiembre. En contraste, los gremios estatales de ATE y UPCN aceptaron la oferta por un margen estrecho.

Desde el Ministerio de Educación provincial se confirmó que se descontará el día a aquellos docentes que se adhieran a la medida de fuerza. Esta decisión está respaldada por el punto 4 del acta paritaria del miércoles pasado, donde se estipula que se descontarán los días no trabajados en caso de paro.

El ministro de Educación, José Goity, al ser consultado sobre el descuento, afirmó: "Eso no está en discusión, inclusive figura en el acta paritaria. Esa ya es una decisión y no se discute, lo que sí discutimos son los puntos de acuerdo en los cuales podamos avanzar, pero hay cuestiones que ya no están puestas en la mesa de discusión".

Goity añadió: "El reclamo es un derecho constitucional y nosotros lo respetamos, pero (el descuento) no está puesto en discusión, lo que estamos discutiendo son las condiciones de acuerdo".