Reconquista: un hombre quedó imputado por violar a un menor de edad

El viernes 2 de agosto de 2024, el fiscal Nicolás Maglier imputó a A.A.R, de 40 años y vecino del barrio San Francisco de Asís, por el delito de abuso sexual con acceso carnal.

El masculino fue detenido a raíz de una denuncia realizada por el equipo social del barrio San Francisco de Asís, perteneciente al municipio de Reconquista, que alertó sobre un posible abuso vinculado a una persona cercana a la víctima en términos de familiaridad y vecindad. Tras la denuncia, se decidió la detención y se llevó a cabo la audiencia imputativa.

En la audiencia de medidas cautelares, se solicitó la prisión preventiva del imputado. La jueza a cargo consideró que existía peligro procesal, señalando riesgos de fuga y entorpecimiento probatorio, por lo que se concedió la medida y se dispuso la prisión preventiva.

La madre de la menor víctima manifestó su preocupación y temor durante la audiencia, afirmando: "Yo tengo miedo, me llegó a la casa y me dijo que si no la iba a buscar me iba a matar, tengo miedo".