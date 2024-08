Quién es la China Cosentino, la heredera de Succi y heroína de Las Leonas en los Juegos Olímpicos 2024

Cristina Cosentino es una de las grandes responsables de que Las Leonas estén en semifinales de los Juegos Olímpicos París 2024. La arquera argentina se vistió de Belén Succi, de Dibu Martínez en el Mundial de Qatar, y en los penales se convirtió en la heroína que le dio la victoria ante Alemania en cuartos de final. Acá, su historia de resiliencia.

A la China Cosentino le costó llegar hasta acá, como a todas. Comenzó a jugar al hockey a los 10 años en Belgrano Athletic y tuvo su debut en los Juegos Olímpicos de la Juventud Nanjing 2014 con Las Leoncitas. Al año siguiente, sin lugar en BAC, decidió irse del club de su vida y llegó a Banco Nación, entidad en la que juega hoy en día. "El cambio fue una decisión de mi carrera, de querer jugármela a lo que quería, que por suerte me llevó a donde estoy hoy", comentó hace un tiempo. "Acá pude encontrar un lugar, obviamente me lo tuve que ganar, no fue que caí un día y de repente era titular, pero había espacio para crecer", confesó la arquera.

El dolor de Cosentino por no haber sido convocada para Tokio 2020

Pero no siempre fueron buenas. Para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 -disputados en 2021-, la China tenía la esperanza de ser convocada como reserva de la histórica Belén Succi. Sin embargo, Clara Barberi fue la convocada. "En el momento duele y duele bastante, pero de todo se aprende. No era el momento y seguramente no estaba preparada", comentó.

"Todo eso te ayuda e impulsa para, al final, usarlo como motivación. Te hace crecer como persona, como jugador, es parte del camino, de todo lo que uno va afianzando, sumando a su juego y a las experiencias de vida", reflexionó. En París, Fernando Ferrara le dio la confianza y ella respondió con creces.