Robos vía Marketplace: Cavatorta propone "puntos seguros de intercambio"

El concejal Lisandro Cavatorta presentó el proyecto “Entrega Segura” para generar puntos de intercambio controlados en distintos lugares de la ciudad. Los puntos de entrega segura son espacios vigilados donde concretar las compras y ventas que se realicen por medio de plataformas digitales o redes sociales.

En Argentina, y por su puesto Rosario no es ajena, cada vez más gente usa las plataformas digitales y las redes sociales para vender o comprar productos. Pero con esto también crecen los delitos al momento del intercambio: perfiles falsos, estafas, productos robados o asaltos cuando se encuentran el comprador y el vendedor.

En una entrevista con Cadena Oh!, el concejal Cavatorta se refirió al tema.“Nos toca responder a problemas nuevos con respuestas nuevas. Por supuesto, no es la solución a la inseguridad, la violencia y el delito, pero es un aporte. No solamente para los que lo hacen honestamente, sino también para dificultar la acción del delincuente. Crece la venta online, crece la venta a partir de las redes sociales, crece la venta en Marketplace y, bueno, hay un delito diario en Argentina. En Rosario, tenemos aproximadamente una o dos denuncias semanales, pero seguramente en la provincia debe haber uno diario”.

El edil sugiere que estos puntos de intercambio podrían ubicarse en “cualquier lugar público donde ya exista videovigilancia y seguridad. Esto no generaría ningún cargo extra para el Estado. Nos encontramos ahí en la cochera del centro Distrito Oeste que está videovigilada, y el delincuente sabe que al pedir un turno tiene que registrar su DNI, acreditarse con una fotocopia del DNI, y está siendo filmado y controlado por un recurso humano de Seguridad Pública”.

"Es una manera de hacérsela más difícil, si vos tenés una moto robada, la quieres vender a alguien y estabas pensando estafar o asesinarlo, no vas a poner la carita en una videovigilancia o no vas a poner una moto robada con pedido de captura. El que compra y el que vende quieren estar seguros. Es el Estado el que tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad de su gente en cualquier lugar de la ciudad de Rosario", afirmó Cavatorta.

