La mirada de Victorio Cocco sobre el nivel de los entrenadores argentinos: "Somos los mejores"

Argentina es una de las grandes potencias del fútbol mundial. No sólo por la calidad de sus jugadores, sino también por la enorme cantidad de entrenadores que dirigen a los mejores equipos del mundo.

Respecto a este tema, Victorio Cocco dialogó con Hugo Isaak y se mostró orgulloso de la labor de todos los técnicos compatriotas. "En Argentina tenemos entrenadores con muchísima capacidad", señaló.

"Nosotros somos números uno del mundo en este tema. En el mundo nos catalogan de esa manera, y nosotros damos clínicas en todo el mundo y nos tienen como referencia. Fíjate que en el Mundial hay un gran porcentaje de técnicos argentinos", remarcó el presidente de la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino.

Luego, agregó el trabajo de las escuelas argentinas de técnicos: "En Latinoamérica hay muchos que vienen a estudiar acá. Ellos admiten que somos superiores en ese aspecto. Ellos tienen escuelas allá, pero no va nadie. Yo abrí un Campus Virtual y se anotaron de todo el mundo".

"Somos muy capaces y tenemos una gran calidad. Nuestros entrenadores están ahí, en todos lados. Argentina es número uno, tienen que aprender de nosotros", subrayó.

El conflicto con Caruso Lombardi

Por otro lado, Cocco apuntó contra Ricardo Caruso Lombardi, quien en su momento lo fustigó en 2020: "No me sentaría a tomar un café con Caruso Lombardi. No tiene nada que ver con el fútbol. Primero que fue un tronco, un gordo que no hizo nada, y después se quiso poner a la altura mía. Dice que no le queríamos dar obra social, no sé qué decía".

"Un ignorante absoluto. Todos los sindicatos tienen obra social. Caruso Lombardi quiere hablar conmigo, pero jamás hablaré con él. Cuando él esté a la altura mía y tenga los títulos que yo tengo, ahí recién me sentaré a hablar con él", disparó.

Colón y Santa Fe

Sobre el cierre, Cocco se refirió a la situación de Colón: "Tiene que estar en Primera. La ciudad de Santa Fe se juega uno de los mejores fútbol del país, hay que devolverlo a primera. Es muy competitivo y es muy difícil lo que juega".

"Tengo un gran orgullo de ser santafesino. No te olvides que yo empecé en el barrio San Lorenzo. Yo soy muy santafesino, amo la provincia. El mejor fútbol se juega acá", cerró.

