Provincia entregó móviles policiales para el departamento Las Colonias

El Gobierno provincial continúa con la entrega de nuevos patrulleros en todo el territorio de la bota santafesina. Este lunes se desarrolló un acto de entrega de 6 móviles policiales para el departamento Las Colonias y que fue encabezado por el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni. De la actividad, desarrollada en la sede de Unidad Regional XI, en Esperanza, también participaron el senador departamental, Rubén Pirola; la diputada provincial, Jimena Senn; y el intendente local, Rodrigo Müller; junto a otras autoridades departamentales y policiales.

Las unidades forman parte de las 840 unidades adquiridas por el gobierno de Maximiliano Pullaro por licitación pública y que se suman a las 100 que fueron incorporadas por compra directa. Vale señalar que de los entregados hoy, 3 son para Esperanza, 1 para Franck y 1 para San Carlos.

“Gracias a todos los legisladores, diputados y senadores de la provincia de Santa Fe que nos han dado un respaldo muy grande, acompañando el paquete de leyes que enviamos al inicio de gestión con cuestiones muy importantes como la Ley de Emergencia en Seguridad Pública y el Sistema Penitenciario”, fueron las primeras palabras del ministro Pablo Cococcioni a los presentes.

Nuevas unidades

El funcionario de la cartera de Seguridad indicó que “hicimos que todos, en los 19 departamentos a lo largo y ancho de la provincia de Santa Fe, reciban esta primera entrega de móviles cero kilómetros a lo que se va a sumar próximamente una licitación de 500 motos, que ya está muy avanzada; y si sale todo bien, antes de fin de año habrá una compra de camionetas”.

Cococcioni agregó, en la misma línea, que “hemos abierto los sobres la semana pasada para la adquisición de uniforme completo para policía y servicios penitenciario, pero todo esto si uno no tiene la herramienta legal para darle respaldo al personal en la calle no serviría de nada, así que por eso hemos iniciado un proceso de redefinición de los contornos normativos de la política de seguridad porque entendemos que poner a la policía en la calle, pero con las manos atadas no hubiera servido de nada”, adelantó.

Trabajo conjunto

A su turno, Jimena Senn manifestó que “esto viene a dar respuesta a una demanda que venimos atendiendo en conjunto ya desde el 10 de diciembre y desde antes con este equipo que encabeza el ministro Cococcioni. Para mí es una alegría poder transmitir las distintas necesidades que tenemos en el departamento y ver cómo esas necesidades se transforman en respuestas concretas”.

Rubén Pirola, en tanto, señaló que “venimos acompañando desde el primer día con la nueva Ley de Emergencia en seguridad, a la que hemos tratado de enriquecerla a través de la propuesta que el gobernador Maximiliano Pullaro planteó y creemos que es muy importante ver que las respuestas lleguen a cada una de nuestros pueblos y ciudades”.

Finalmente, Rodrigo Müller valoró que “desde diciembre hasta acá han venido siempre trayendo buenas noticias para la ciudad de Esperanza en materia de seguridad, un área por demás difícil”, y contó que “hay un trabajo de nuestra área de seguridad y control trabajando mancomunadamente como creo que no se producía hace mucho tiempo con la jefatura de la Unidad Regional y todos sus integrantes”.