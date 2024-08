Gonzalo Valenzuela denunció que un taxista lo drogó y le robó 400 mil pesos chilenos a la salida de un restaurante.

El actor fue a cenar con un grupo de amigos en Chile, pidió un taxi para regresar a su casa y relató el dramático episodio que vivió.

Qué le pasó a Gonzalo Valenzuela

En diálogo con el noticiero chileno T13, Gonzalo Valenzuela relató que el viernes salió por la noche con amigos y su esposa, quien se retiró antes del lugar y, por error, se llevó su teléfono. Como no tenía forma de pedir un auto por aplicación para regresar a su casa, un taxista se ofreció a ayudarlo.

"A los dos minutos me dijo '¿por qué estás llorando?' y me ofreció agua. Es como un flashazo que tengo", expresó el artista, quien cree que ya lo habían drogado antes de salir del local donde se encontraba.

Y detalló: "Me pidió la tarjeta de crédito y tuve que poner la clave, pero no funcionaba. Y él me dijo: ‘A ver, prestamela que yo la meto por abajo’ , y ahí me hizo el cambio con otra tarjeta y cachó la clave. Como no funcionaba yo le dije: ‘Paro acá que hay un cajero automático’. Me bajé y cuando me bajo, el auto se va".

"No sabía dónde estaba, hasta que llegué caminando a casa, no me acuerdo de nada más, parece que estaba cerca", concluyó Gonzalo Valenzuela, quien tras el mal momento se dio cuenta que le faltaban 400 mil pesos chilenos de su tarjeta.

