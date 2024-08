Javier Milei recibió al "Maligno" Torres en la Casa Rosada

El presidente de la Nación, Javier Milei, recibió en la Casa Rosada a José "Maligno" Torres, el biker argentino que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024 en la prueba de BMX freestyle.

Además de ser recibido con una ovación en el aeropuerto internacional de Ezeiza al arribar al país, el medallista olímpico este lunes visitó la Casa Rosada y mantuvo un encuentro íntimo con el presidente Javier Milei, quien lo invitó a salir al balcón para mostrarle la medalla a la gente que se encontraba en Plaza de Mayo.

"Fue increíble. Fue una reunión bastante descontracturada", dijo el ciclista después ser recibido por el presidente. Y agregó: "Me felicitó por lo logrado en los Juegos Olímpicos. Se ve que comprende muy bien el sacrificio que uno hace para poder llegar a una medalla".

Además, destacó que "me sentí muy cómodo, pudimos hablar sin problemas. No hablé con él sobre sumar espacios para la disciplina. Podría haberlo hecho, pero no quería llegar directamente a pedir cosas", contó.