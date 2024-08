El Kily evalúa la condición física de algunos futbolistas para visitar a Belgrano

Unión ya empieza a afinar los detalles para el próximo partido frente a Belgrano por la décima fecha de la Liga Profesional. El duelo será el viernes a las 19:00hs en el estadio Julio César Villagra.

De cara a ese cotejo, Cristian González tiene dos dudas importantes a resolver durante la semana. Se trata de la situación de Simón Rivero y Bruno Pittón, quienes no finalizaron el domingo ante River Plate.

El mediocampista sufrió una lesión muscular y no entró en el segundo tiempo en el 15 de abril. En las próximas horas se evaluará su condición, aunque es difícil que llegue ante el Pirata. En ese caso, el Kily deberá analizar a su reemplazante, ya que Enzo Roldán no tuvo una buena tarde ante el Millonario.

Por su parte, el lateral izquierdo salió antes de tiempo con evidentes signos de dolor. Aquí tampoco parece probable que esté óptimo para viajar a Córdoba, por lo que Mateo del Blanco se perfila para volver al once titular.

En la delantera, en tanto, fue reemplazado con una molestia muscular Adrián Balboa, quien en principio no tendría inconvenientes en ser considerado. Si no llega podría ser reemplazado por Nicolás Orsini, si es que evoluciona de la forma esperada de la molestia lumbar que no lo dejó jugar ante River. Los dos si están bien podrían ser de la partida.