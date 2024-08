Tras confirmar que será mamá, Lizy Tagliani mostró el cuarto que le preparó a su hijo

Lizy Tagliani confirmó que será mamá junto a su marido, Sebastián Nebot, tras empezar el proceso de adopción y en Socios del Espectáculo compartieron la habitación que le prepararon al nuevo integrante.

“Llegó el momento de la vinculación con una personita, es un proceso bastante largo”, había dicho la humorista en diálogo con el noticiero de Telefé sobre lo que están viviendo.

Lizy Tagliani mostró el cuarto de su hijo adoptivo.

En una nota con Arriba Bebe de Radio Pop, Lizy mostró el cuarto que preparó para el niño o niña: “Esta habitación está esperando el momento que llegue y no se vaya nunca más de ahí, es lo que más estamos anhelando”.

LIZY TAGLIANI HABLÓ DE LOS TIEMPOS DE LA ADOPCIÓN EN ARGENTINA

Lizy Tagliani habló de los tiempos de la adopción en Argentina en una entrevista con Radio Mitre: “Hay que esperar, es un largo camino”.

“No lo tomo como una presión u obsesión, es como en un matrimonio convencional que puede venir o no. No tengo focalizada la necesidad de ser madre”, aseguró Lizy.

Fuente: Ciudad Magazine