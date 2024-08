La mirada de dos ex Colón sobre el futuro del equipo después de la salida de Delfino

El Mundo Colón vive horas frenéticas tras la partida de Iván Delfino luego de la caída frente a Mitre de Santiago del Estero. Los hinchas se fueron fastidiosos del estadio Brigadier Estanislao López y pidieron la cabeza del Viejo, que poco tiempo después fue confirmada por el club a través de sus redes sociales.

Además de los fanáticos, mucha gente relacionada al Sabalero se mostró preocupada por el presente del equipo. Tal fue el caso de Edgar Fernández y Adrián Gorostidi, quienes dialogaron en conjunto este martes con Hugo Isaak en Cadena OH!

"El técnico perdió la brújula y debió haberse ido hace tiempo. Colón era un equipo vacío de contenido tanto desde lo técnico como desde lo táctico. No tenía vuelta atrás la estadía de Delfino", subrayó el ex marcador de punta.

Leer más Rodolfo de Paoli se postula: "Me gustaría mucho dirigir a Colón"

"Desde el comienzo de la segunda vuelta nunca le llegó al jugador de Colón. En este momento está bien el cambio de timón. Tiene que haber un mensaje nuevo dentro del vestuario para volver a ser el equipo de la primera rueda. A Colón le ganan metiendo y corriendo. No podía continuar este técnico, necesitaba alguien con más frescura en el vestuario", remarcó.

"Al técnico lo echaron, no hubo común acuerdo. Hizo una primera rueda muy buena pero en la segunda no pudo mantenerlo, es algo que le sucede a varios. Lo que le pasó a Colón es que no cambió nada y le agarraron la mano. Le ganó de contra y supo hacerlo bien. El Nacional B es muy complicado. Lo más importante es que le queda mucho campeonato por delante", agregó el ex delantero.

Más allá de la culpa del técnico, ambos apuntaron también contra el bajo rendimiento de los futbolistas. "Los jugadores necesitan un fuerte tirón de oreja, porque siempre la liga el técnico pero los que entran a la cancha son los jugadores. Los dirigentes tienen que acercarse y comunicarles que lo prioritario es el ascenso. De local no puedes perder puntos y menos contra rivales inferiores", señaló Gorostidi.

Leer más Alfredo Berti, el principal candidato de la dirigencia para reemplazar a Iván Delfino

"También hay un bajo rendimiento del equipo. Me llama la atención que el equipo se caiga tanto después de que le hagan un gol", comentó Fernández.

Por último, el ex atacante sostuvo que no deben apurarse en la elección del nuevo técnico: "Deben tomarse unos días. Sé que el tiempo apremia, pero hay que estar tranquilos para decidir bien. Hay que traer a uno que sepa de la categoría".

Escucha la entrevista completa acá