Palo Oliver impulsará un juicio político contra miembros del Tribunal Electoral

La semana pasada, la Corte Suprema de Justicia ratificó la banca para el Frente Amplio por la Soberanía. Tras conocerse la medida, Palo Oliver impulsará un juicio político contra Daniel Erbetta y otros dos miembros del Tribunal Electoral por desconocer la jurisprudencia sobre el tema, al anunciar que el último escaño en disputa en la cámara de Diputados era de Giustiniani de Igualdad y Participación.

En una entrevista en Cadena Oh!, el diputado Fabián Palo Oliver señaló: “Nunca tuvimos duda de que la banca nos correspondía. En primer lugar, porque la aplicación de ese piso del 3% para ingresar en la distribución del sistema D'Hondt está vigente desde el año '83. En cinco oportunidades la Corte Suprema de Justicia dijo que era constitucional la aplicación de ese piso del 3%, piso al que no llegó Giustiniani. Este caso va a ser la sexta oportunidad que la Corte Suprema dice que el decreto ley está vigente”.

“Lo que dice la Corte es que ya resolvió la Cámara de Diputados y que tiene facultades la Cámara de Diputados por haber resuelto en forma distinta a lo que había establecido el Tribunal Electoral. No es que Giustiniani fue a reclamar, en realidad el Tribunal Electoral determinó que esa banca le correspondía. Nosotros siempre dijimos que la gravedad era que en nuestra provincia el Tribunal Electoral está compuesto por tres jueces, dos que son sorteados y el presidente de ese Tribunal Electoral es el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Decíamos que lo grave era que Erbetta como presidente del Tribunal Electoral había desconocido la jurisprudencia, la doctrina de la propia Corte Suprema que él estaba presidiendo en ese momento”, afirmó el exintendente de Santo Tomé.

“Lo que hace hoy la Corte, es decir: la cámara de Diputados resolvió de acuerdo a la doctrina, a la jurisprudencia y lo más importante es que la propia Corte dice que Daniel Erbetta y los tres miembros del Tribunal Electoral desconocieron la jurisprudencia de la Corte y del propio Tribunal Electoral. Por eso, nosotros vamos a hacer una presentación en pocos días de pedido de juicio político para los tres jueces que conformaban el Tribunal Electoral por haber incumplido justamente con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y haber querido legislar cuando no era su función”.

Y continuó: “Creo que lo de Erbetta, el año pasado, fue grave porque y siempre lo hemos dicho, no por una cuestión que nos afectaba en términos personales, sino por lo institucional. Él, como presidente de la Corte, desconoció toda esa jurisprudencia y no es un tema menor. Si bien hay antecedentes de que se puede cambiar la jurisprudencia, tiene que haber motivos absolutamente valederos y justificables, y este no es el caso. Inclusive, lo más importante es que el decreto de convocatoria de elecciones que firma el gobernador en ejercicio, la primera norma que menciona para ser aplicable en el proceso electoral es la ley 9280 justamente. Entonces, Erbetta no solo desconoció la jurisprudencia, sino que desconoció el propio decreto del gobernador”, finalizó sobre el tema.

Reformas en la provincia

"Coincido con que el gobernador ha tomado la decisión de hacer transformaciones profundas, algunas las acompañamos y otras no. Nosotros estaríamos dispuestos a acompañar algunas reformas, como el incremento de los aportes personales escalonados, pero no todo lo que plantea el gobernador”.

“En el caso de la Reforma y la renovación de la Corte, estamos a favor. El único proyecto de ley que plantea una renovación de la Corte y que tiene estado parlamentario es mío. Propone el incremento de un miembro más para que sea impar, la cuestión de la paridad, obviamente con 7 no se puede, pero por lo menos debe haber mínimo tres mujeres o tres varones. Todos los integrantes de la Corte actual han superado lo que plantea la Constitución de la Provincia de Santa Fe, que en principio establecía el tope de edad en 65 años, ahora se establece en 75 por la jurisprudencia nacional”.

“Nosotros vamos a acompañar ese proceso de reforma porque entendemos que debe haber una renovación, pero ya no analizando la tarea de cada uno de los jueces y de esta Corte en particular, sino porque ya han cumplido un ciclo y entendemos que debe haber un mecanismo que permita la renovación en tiempos menos extensos que los actuales”, cerró Oliver.

Escucha la nota completa acá.