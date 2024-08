Se presenta "Gustavo con V corta" en Santa Fe

Gustavo Lauto estrenará un nuevo unipersonal llamado "Gustavo con V corta", que cuenta con la dirección de Raúl Galoppe.

"Nos metimos en un mundo especial, es un formato particular, no es un concierto. Cada canción tiene una pequeña introducción para informar al público sobre lo que vamos a cantar", comentó el artista en diálogo con Hugo Isaak por Cadena OH!

"Yo vengo del teatro, pienso que tiene que haber una historia siempre, algo que de forma. Lo que buscamos y sentimos era que la gente se divierta y se emocione y al mismo tiempo que descubra que todos nosotros somos escritura", apuntó.

El entrevistado es actor, bailarín, cantante y coreógrafo; también instructor en Técnicas de Gimnasia. Su trayectoria artística profesional comenzó en 1985

"Nuestras vidas están escritas en muchas canciones, siempre nos vemos reflejados en las canciones. Si hablamos del teatro musical los textos son maravillosos, siempre dicen algo".

"Yo ya había hecho espectáculos de romper la cuarta pared e integrar al público. Lo logramos en Este soy yo, y este tiene más de eso. Hay una sorpresita cerrando el show. Hago una canción que tiene un estribillo reiterativo, y voy a buscar el apoyo del público. Habrá un cancionero en las mesas, y eso me funciona bien".

"Me divierto mucho yo solo en el escenario, lo disfruto tanto, el público lo absorve y me acompaña. Raúl sabe mucho y yo soy una esponja, aprendo rápido. La gente puede gozar de un buen espectáculo, tomar un vino, comer algo".

El estreno es este sábado 10 de agosto a las 21 en Uh La La Café Concert, Tucumán 2832. El ingreso es con reservas previas. Habrá dos funciones más, el sábado 24 y el sábado 31.

Escuchar también audio completo: